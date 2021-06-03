"Лицо до сих пор скучное": Добкін та Ар'єв поскандалили в прямому ефірі

3 червня 2021 , 06:34
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Джерело:

24 канал

Нардеп Володимир Ар'єв та екснардеп Михайло Добкін влаштували словесну перепалку під час прямого ефіру. Закінчилося все тим, що Ар'єв заявив про печерне хамство та пішов зі студії.

Після виступу Добкіна в ефірі одного з українських телеканалів нардеп від "Європейської солідарності" Ар'єв заявив, що вже давно не бачив стільки брехні, як щойно почув. 

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Бачу скільки років пройшло, а "лицо до сих пор скучное". Я хочу сказати, що стільки брехні, як я зараз почув, я давно не бачив. Ви ходили в футболках "Беркут". Ви ходили по антимайданах, ви привели в Україну російську армію,
– наголосив Ар'єв.

Окрім того, нардеп від "ЄС" наголосив, що Добкін не має права говорити щось тим, "хто захистив Україну спочатку голими руками, дипломатією, а потім відновивши армію". За словами Ар'єва, Добкін у цей же час тільки поширював фейки та заважав.

У відповідь Добкін заявив, що не збирається "давати оцінку от цьому словесному поносу, який з рота Ар'єва вискочив". Нардеп від "ЄС" відреагував. Він заговорив про "печерне хамство російське" з боку Добкіна.

"Поки ця субстанція щось говорила, я мовчав. Тому я теж хочу, щоб воно мовчало, поки я говорю", – зауважив Добкін.

"Хам, чистий хам", – відреагував Ар'єв.

Добкін наголосив, що "чистий, адже миюся".

Ар'єв залишив студію зі словами, що у програмі "допускають елементарне печерне хамство від цього пітекантропа, до побачення". 

Зверніть увагу! Цитата "Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст" належить покійному ексмеру Харкова Геннадію Кернесу. У мережі опублікували відео, де Кернес вчить Добкіна правильно записувати передвиборчу промову.

Кернес вчить Добкіна: дивіться відео (обережно, є нецензурна лексика, 18+)

 

Автор: Олег Терещенко