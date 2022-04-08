Добкіна посвятили в диякони УПЦ МП
8 квітня 2022 , 06:58Читать новость на русском
Джерело:Харківська єпархія УПЦ МП
Колишній депутат-регіонал Михайло Добкін закінчив духовну семінарію. Тепер він став дияконом.
Обряд посвяти відбувся 7 квітня. Його провели в Благовіщенському соборі Харкова.
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Хто такий диякон
У цьому сані людина є служителем у церкві, що допомагає священникові під час відправи.
Якщо є потреба, то з виправданих причин у канонічному порядку він може відслужити панахиду, похорон, акафіст, молебень, Вечірню, Утреню. Дозволено викладати в недільній школі.
Дияконом та меценатом УПЦ МП також є ще один ексрегіонал та позафракційний нардеп Вадим Новинський.
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