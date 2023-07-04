Добрий ранок для росіян: у Новій Москві пролунали потужні вибухи

Ранок 4 липня для мешканців Нової Москви, що у Росії, почався тривожно. За словами очевидців, там пролунали кілька потужних вибухів.

Росіяни кажуть про безпілотники

Два вибухи трапилися з інтервалом у близько 5 хвилин. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на російські телеграм-канали.

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Гучно було в районах населених пунктів Марушкінське та Валуєво, що за декілька кілометрів від Московської кільцевої дороги.

Російські пропагандистські телеграм-канали заявили, що це спрацювала ППО. Мовляв, у Новій Москві збили 2 безпілотники вертолітного типу, а ще один – в Калуській області. Ніхто буцімто не постраждав, а на місці події працюють екстренні служби.

У Новій Москві прогримів вибух: відео

Пасажирам літаків не пощастило

За кілька хвилин після повідомлень про вибухи, з'явилося ще одне цікаве – літаки, які прямували в аеропорт Внуково, змінили рух, покружлявши в небі над аеропортом. Їх вирішили перенаправити на інші летовища.

Мовиться про 5 рейсів: з Шарм-ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська. До речі, рейс з Анкари намотує кола в небі над Внуково вже понад годину.

Під удар могла потрапити військова частина

Згодом з'явилася інформація, що один дрон-камікадзе атакував військову частину у місті Кубинка. Нібито близько 4 години ранку під удар потрапила адміністративна будівля на території частини. Додамо, що у Кубинці є авіабаза, а також базується бригада повітрянодесантних військ.

Цікаво, що це місто розташоване за понад 400 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташована Кубинка: карта