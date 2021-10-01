Я ризикнув усім, – Саакашвілі каже, що повернувся у Грузію через 8 років

Міхеіл Саакашвілі повідомив, що, як і планував, приїхав у Батумі. У рідній Грузії він не був протягом останніх 8 років. Втім, силовики кажуть, що грузинського кордону він не перетинав.

Відповідні фото і відео Саакашвілі оприлюднив на своєму фейсбуці. Про повернення він сповістив грузинською мовою.

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Саакашвілі приїхав на вибори

Міхеіл Саакашвілі оприлюднив півтора хвилинне відеозвернення, де заявив, що наразі перебуває у курортному Батумі. Як зазначають у коментарях його підписники, він також сказав про важливість місцевих виборів.

Саакашвілі закликав брати з нього приклад і обов'язково голосувати. Він натякнув, що це був ризикований крок.

Ніхто не може перемогти нас. Грузія знову стане на шлях розвитку. Я сподіваюся на вас, я ризикнув усім для свого життя і свободи, і я приїхав сюди. Не бійтеся, йдіть на вибори до найближчої зустрічі в Тбілісі незабаром,

– цитують Саакашвілі грузинські ЗМІ.

Про те, що Міхеіл Саакашвілі вже у Грузії, на своїй сторінці написала керівниця Офісу простих рішень і результатів Марія Барабаш. Вона перепостила його допис, написавши, що "Міхеіл у Грузії".

Влада заперечує, що Саакашвілі у Грузії

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що Саакашвілі не перетинав кордону Грузії. Пояснень того, як експрезидент міг опинитися у Батумі, там наразі не надали. Також там не коментують справжність відео Саакашвілі.

Тим часом керівник владної партії теж заявив російським ЗМІ, що Саакашвілі не перебуває у Грузії.

Прем'єр погрожував арештом

Наприкінці вересня Міхеіл Саакашвілі показав у своїх соцмережах квиток на літак у Тбілісі. Так він ствердив, що летить на батьківщину і хоче взяти участь у муніципальних виборах.

Втім, одразу ж постало питання його арешту і відбування покарання. Адже експрезидент Грузії із 2018 року заочно засуджений за перевищення повноважень.

В уряді Грузії пообіцяли, що експрезидент буде арештований в ту ж хвилину, як "ступить на грузинську землю". Прем'єр Іраклій Гарібашвілі підкреслив, що ті, хто завадить цьому процесу, також будуть покарані.

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