Доброго вечора, ми з Сумщини: голова ОВА показав, як трактори тягають танки

Українські захисники продовжують заволодівати технікою ворога. Деяким окупантам доведеться стати жертвою своєї ж зброї.

Відважні українські захисники активно збільшують кількість трофейної ворожої техніки. За можливості після ремонту вона перетворюється на знаряддя боротьби з орками.

Читайте також "Не хочемо, щоб нас щось пов’язувало з Росією": харків'яни розкрили жахи цинічної війни

Трактори тягнуть танки

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький показав, як трактори тягнуть трофейний танк.

Доброго вечора, ми із Сумщини!

– підписав він колоритне відео.

Трактори тягнуть танк: колоритне відео та фото

Цікаво подивитися: Мобілізовані піхотинці викрали російський танк за допомогою Google