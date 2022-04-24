"Доброго вечора, ми з України": у Міноборони показали роботу наших снайперів

Українські снайпери знищують російських вбивць. Ситуацію під контролем тримають, зокрема, у 28 окремій механізованій бригаді.

Про це 24 квітня розповіли у Міністерстві оборони України. Вони опублікували фото снайперів.

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"Доброго вечора, ми з України! Бійці 28 ОМБр тримають ситуацію під контролем, а самого окупанта в прицілі снайперської гвинтівки", – написали в Міноборони.

Наголосили, що кожен, хто вороже ступив на українську землю, ніде не сховається від снайперів.



Український снайпер / Фото Міноборони



Як працюють українські захисники / Фото Міноборони

Нові втрати росіян

Оперативне командування "Південь" розповіло, що ліквідувало 11 окупантів. Крім цього, знищили 3 одиниці військової техніки. Українські захисники завдали 12 уражень по позиціях загарбників протягом ночі.

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