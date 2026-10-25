Росія провела наймасштабніший штурм у 2026 році: огляд фронту від ISW

Російські війська проводять обмежені наступальні дії на кількох напрямках фронту. Часом ворогу вдається просуватися вперед.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, росіяни мали просування на одному з напрямків.

Яка ситуація на фронті?

Вовчанський напрямок

Речник угруповання Об'єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов 24 жовтня повідомив, що російські війська активно атакують у напрямках Вільчі, Вовчанських Хуторів і Білого Колодязя, які розташовані на північний схід від Харкова.

За словами Трегубова, особливості місцевого рельєфу змушують окупантів знову й знову використовувати ті самі маршрути для атак на ці населені пункти.

Це, ймовірно, полегшує Силам оборони виявлення та ураження російських груп, які намагаються проникнути на українські позиції.

Куп'янський напрямок

Трегубов 24 жовтня повідомив, що російські військові проходять через Голубівку, розташовану на північ від Куп'янська, щоб дістатися міста. Однак вони не розміщують там свої війська на постійній основі. Це свідчить про те, що окупанти не мають постійної присутності в Голубівці.

За словами Трегубова, російським військовим рідко вдається проникнути до Радьківки, яка розташована на захід від Голубівки та на північ від Куп'янська. Зазвичай це відбувається лише за несприятливих погодних умов. Імовірно, завдяки роботі українських операторів дронів росіяни не можуть встановити контроль над Радьківкою.

Джерело, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Захід", 23 жовтня заявило, що українські військові взяли під контроль ділянку підземного трубопроводу, який тягнеться від Радьківки до точки на північний схід від Голубівки, де проходить під річкою Оскіл.

За твердженням джерела, контроль над цією ділянкою трубопроводу не дає російським військам дістатися північної частини Куп'янська. Також воно зазначило, що українські сили мають перевагу в застосуванні дронів у цьому районі. Це не дозволяє росіянам використовувати відкриту місцевість для проникнення в місто.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку / Карта ISW

Добропільський напрямок

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Добропілля.

На геолокованих кадрах за 23 жовтня видно, як українські військові завдають авіаудару по російській позиції в центрі Білицького, що на південний схід від Добропілля. Це свідчить про просування російських сил у цьому районі.

Де просунулися росіяни / Карта ISW

Покровський напрямок

21 жовтня російські війська здійснили масштабний механізований штурм на Покровському напрямку.

Українська бригада, яка діє на цьому напрямку, 23 жовтня повідомила, що росіяни провели найбільший у 2026 році штурм у зоні її відповідальності, використовуючи мотоцикли та іншу техніку.

За даними бригади, російські військові намагалися просунутися на світанку за умов поганої видимості.

Однак українські захисники відбили атаку, знищивши 43 російських військових і поранивши ще 12.

Гуляйпільський напрямок

Російські військові блогери 24 жовтня заявили про просування російських сил у напрямку Новосолошиного, що на північний захід від Гуляйполя. Водночас цей населений пункт розташований за 12 кілометрів від найвіддаленіших позицій, до яких раніше дійшли російські війська.

За оцінкою аналітиків, характер таких повідомлень відповідає систематичній інформаційній кампанії Кремля, спрямованій на створення хибного враження про тактичні успіхи російської армії.

Оріхівський напрямок

23 і 24 жовтня російські війська також продовжували обмежені наступальні дії на Оріхівському напрямку, однак не просунулися вперед через контратаки українських сил.