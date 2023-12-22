Не жителі Донецька і не добровольці: хто увійде в псевдодобровольчий батальйон "Донецьк" Росії
Джерело:Центр національного спротиву
Проводити відкриту мобілізацію Кремль боїться, тому активно вербує контрактників у військо. Цікаво, що Росія називає певні батальйони з найманців "добровольчими", але це не відповідає значенню цього слова.
Власне, загарбники почали формували псевдобровольчий батальйон "Донецьк", у який входять аж ніяк не доброволці, а бійці, що підписали контракт з міноборони Росії. Потрібен Москві загін з такою назвою, звісно, для пропаганди.
Дивіться також Розхитування ЄС, напад на НАТО і втягування Китаю у війну: що радять Путіну аналітики – документ
Новий псевдодобровольчий загін Росії
Як зазначають в Центрі нацспротиву, жителів Донецька в цьому "добробаті", очевидно, не буде. Натомість можна буде побачити чимало військових з Краснодарського краю, що на півдні ворожої держави.
Підпорядковується цей батальйон так званій "казацькій бригаді", що має назву "Терек". Але вона не має жодного стосунку до козаків. Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом,
– йдеться у повідомленні.
Ворожа пропаганда: останні новини
- Кремль поширює фейк про те, що ЗСУ планують отруїти воду та корм для тварин на тимчасово окупованих територіях. Так, російський посадовець заявив, що перший випадок умисного зараження свиней африканською чумою уже зареєстрували в селі Запорізькій області, яке контролює Росія.
- Водночас у Москві продовжують декларувати, що націлені в найближчій перспективі захопити Донецьку та Луганську області. Речник ГУР Андрій Юсов, коментуючи це, наголошував, що всі "операції" ворог планує заднім числом. Тобто спершу щось відбувається, а потім пропаганда каже, що "так і треба було".
- Також загарбники запустили інформаційну кампанію, що називається "Повернемось у Херсон". Депутат Херсонської облради Сергій Хлань констатував, що відповідні заяви є абсолютними казками, вони нічого спільного з реальністю не мають. Говорити ворог може все що завгодно, однак дуже малоймовірно, що йому вдасться знову захопити Херсон, який був звільнений ЗСУ 11 листопада 2022 року.