Не жителі Донецька і не добровольці: хто увійде в псевдодобровольчий батальйон "Донецьк" Росії

Проводити відкриту мобілізацію Кремль боїться, тому активно вербує контрактників у військо. Цікаво, що Росія називає певні батальйони з найманців "добровольчими", але це не відповідає значенню цього слова.

Власне, загарбники почали формували псевдобровольчий батальйон "Донецьк", у який входять аж ніяк не доброволці, а бійці, що підписали контракт з міноборони Росії. Потрібен Москві загін з такою назвою, звісно, для пропаганди.

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Новий псевдодобровольчий загін Росії

Як зазначають в Центрі нацспротиву, жителів Донецька в цьому "добробаті", очевидно, не буде. Натомість можна буде побачити чимало військових з Краснодарського краю, що на півдні ворожої держави.

Підпорядковується цей батальйон так званій "казацькій бригаді", що має назву "Терек". Але вона не має жодного стосунку до козаків. Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом,

– йдеться у повідомленні.

Україна також створює нові військові одиниці, аби більш ефективно протистояти окупантам. Зокрема, цієї осені стало відомо про формування батальйону "Сибір", у якому – бійці, що є громадянами Росії. Про новий загін у складі українських Сил оборони писало міжнародне видання Bloomberg

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