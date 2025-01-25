Захищав Україну: на війні загинув австрійський доброволець

На війні загинув 30-річний доброволець з Австрії Ріхард С. Чоловік воював на боці України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Österreich. Відповідну інформацію цьому виданню підтвердили в Міністерстві закордонних справ Австрії.

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На війні загинув доброволець з Австрії

У виданні пишуть, що першою про загибель добровольця з Австрії повідомила його подруга – українка у публікації в Instagram. Потім інформацію підтвердили журналістам в МЗС Австрії.

"Він любив свою батьківщину та свою сім’ю, але з початку великої війни він став на підтримку моєї сім’ї (тобто України. – Ред.)", – написала подруга під фото загиблого воїна.

Як пише видання, австрійський доброволець, імовірно, загинув під час атаки дрона.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!