Добровольці готові співпрацювати з цією владою, – Ярош

За словами Дмитра Яроша, українські добровольці готові співпрацювати зі Збройними силами України заради захисту держави. Політик зізнався, що у лютому 2021 року після низки рішень РНБО його ставлення до влади стало позитивнішим.
Джерело:"Право на владу"
Ярош заявив, що вже розповів Руслану Хомчаку про готовність співпрацювати з ним. Окрім того, політик проінформував про відповідні зміни Міністерство внутрішніх справ та Службу безпеки України.
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Ми готові працювати з цією владою, з цим військово-політичним керівництвом. І запорукою перемоги України проти російської агресії може бути тільки єдність українського суспільства,
– наголосив Ярош.
Політик переконаний: якщо ми будемо роз'єднані, росіяни зможуть перемогти.
Головні рішення РНБО
- Санкції на 5 років проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Завдяки цьому рішенню в Україні припинили мовлення проросійські телеканали NewsOne, 112 та ZIK.
- Санкції проти кума Володимира Путіна – проросійського політика Віктора Медведчука. Окрім того, у санкційному списку опинилася його дружина Оксана Марченко.
- Санкції проти людей, яких можна назвати ТОП-10 української контрабанди.