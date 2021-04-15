Добровольці готові співпрацювати з цією владою, – Ярош

За словами Дмитра Яроша, українські добровольці готові співпрацювати зі Збройними силами України заради захисту держави. Політик зізнався, що у лютому 2021 року після низки рішень РНБО його ставлення до влади стало позитивнішим.

Ярош заявив, що вже розповів Руслану Хомчаку про готовність співпрацювати з ним. Окрім того, політик проінформував про відповідні зміни Міністерство внутрішніх справ та Службу безпеки України.

Зауважте Росія стягує війська до кордону з Україною: чи можливий наступ – все, що відомо

Ми готові працювати з цією владою, з цим військово-політичним керівництвом. І запорукою перемоги України проти російської агресії може бути тільки єдність українського суспільства,

– наголосив Ярош.

Політик переконаний: якщо ми будемо роз'єднані, росіяни зможуть перемогти.

Головні рішення РНБО