Росіяни взяли в полон британця, що воював за Україну у Курській області: що відомо

Під час боїв у Курській області росіянам вдалося взяти у полон британського добровольця, що воював на боці України. Інформацію підтвердили у МЗС Британії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Британця взяли у полон у Курській області

Так, російські ЗМІ поширили відео, на якому чоловік у військовій формі каже, що його звуть Джеймс Скотт Ріс Андерсон і він колишній солдат британської армії, який записався воювати до українського Інтернаціонального легіону.

Я служив у британській армії раніше, з 2019 по 2023 рік, у 22 полку зв’язку,

– додає він.

На другому відео 22-річний Джеймс Андерсен перебуває зі зв’язаними руками і в якийсь момент зі скотчем на очах. Чоловік описує подорож до України з Британії: "Я прилетів до Кракова, Польща, з Лондона Лутон. Звідти автобусом до Медики в Польщі, до українського кордону".

Батько британського добровольця розповів, що був у "повному шоці" після того, як український командир його сина повідомив йому, що Джеймса взяли у полон.

За його словами, він намагався переконати сина не йти в українські війська, а тепер боїться за свою безпеку.

Міністерство закордонних справ Британії підтвердило, що "підтримує родину британця після повідомлень про його затримання".