Російськими військами в окупованому Енергодарі командує уродженець Дніпропетровської області вадим клименко. Це один із фактів сучасного яничарства, коли українець зраджує Батьківщину та віддає ворожі накази.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Кривого Рогу. Він також зазначив, що клименко є командиром одного із підрозділів російської армії у тимчасово окупованому Енергодарі.

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Народився у селищі Просяна, що у Дніпропетровській області, це східна частина області, яка безпосередньо межує із Донецькою областю.



Мармиза зрадника України – вадима клименка / Фото із телеграм-каналу Сергія Братчука

Донька та колишня дружина клименка досі живуть в Україні, це максимально цинічна поведінка. Маючи українське коріння і дитину в Україні, віддавати накази щодо обстрілу рідної області,

– каже кореспондент.

цей вояка приєднався до російської армії ще у 1999 році, вбивав мирних мешканців під час Чеченської війни, а також заробив собі звання "гєрой расєї".

Що відомо про обстріл Дніпропетровщини за 7 серпня

росіяни гатили з "Ураганів" та ствольної артилерії по Криворізькому району Дніпропетровщини. На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59, а по Нікополю двічі стріляв з "Градів", випустивши 40 снарядів.

У Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Почалася пожежа на місцевому підприємстві – знищений автобус та кілька автівок. Жертв немає.

На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є зруйноване житло, виведений з ладу газовід. Попередньо, без постраждалих.

По Криворізькому району росіяни ударили з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.

Детальніше про недоліка армії окупантів вадима клименка: дивіться відео