"Дочка ходила біля будинку і рахувала трупи, вони були скрізь": історія волонтерки з Маріуполя

Жахіття, які переживають мешканці Маріуполя, просто не передати словами. Але про них дуже важливо розповідати. Так, місцева волонтерка поділилася своєю моторошною історією.

Аліна Стайловська зуміла врятувати себе та рідних після трьох тижнів в облозі. Про страхи, які її сім'я пережила в Маріуполі, вона розповіла у блозі.

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Після двох тижнів у сховищі діти побачили замість сонця жахіття

Жінка розповідає, що в один із днів у місті було порівняно тихо. Обстріли якщо й чулися, то десь далеко, не в їхньому районі. Тож вона вперше за два тижні вивела своїх дітей надвір, щоб вони побачили сонце та подихали відносно свіжим повітрям.

Молодша донька волонтерки ходила біля будинку та лічила трупи: скільки цілих, а скільки – половин і частинами. Жінка зізнається, що вони були скрізь. На землі буквально не залишалося живого місця: або труп, або яма від авіаудару.

Потім вона запитала: "Мамо, я не розумію, чому у свої 10 років я маю все це бачити?. Я не знала, що відповісти,

– зізнається вона.

Наразі жінка з рідними у безпеці. Після трьох тижнів перебування в облозі вони зуміли вибратися з Маріуполя. Але, зізнається Аліна Стайловська, її дітям досі сняться російські танки, обстріли та війна. А вона сама досі прокидається о 4 ранку.

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