Додати ППО, протитанковий захист: в "Енергоатомі" хочуть посилити захист АЕС

Захоплення росіянами двох українських ядерних об'єктів створило велику загрозу для всього світу. Україна шукає кроки, які гарантують неможливість повторення цього сценарію у майбутньому.

Напад російських окупантів на ядерні об'єкти України створив безпрецедентну загрозу для всього світу. Потрібно негайно вжити заходів, щоб цього більше ніколи не сталося.

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Захист АЕС

Очільник "Енергоатома" Петро Котін повідомив, що вже зараз створюється нова програма для захисту українських ядерних об'єктів, щоб суттєво підвищити їх обороноздатність, опираючись на досвід агресії росіян.

Звісно, ми формуватимемо відповідну програму та заходи, щоб покращити фізичний захист об'єктів. Додати ППО, протитанковий захист,

– сказав Котін.

Ядерний тероризм російських окупантів став загрозою для всього світу. Перші кроки посилення захисту ядерних об'єктів "Енергоатом" втілить за свої кошти, згодом посприяти можуть урядові програми.

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