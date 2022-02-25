Додаткові потяги курсуватимуть зі Львова до кордону Польщі
25 лютого 2022 , 13:01Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Укрзалізниці
Укрзалізниця призначила додаткові потяги зі Львова до кордону Польщі. Наразі вони курсують щодня.
Потяги вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова. Рішення про додаткові потяги ухвалили на тлі суттєвого зростання пасажиропотоку у зазначеному напрямку.
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Укрзалізниця організовує додаткові потяги за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів,
– мовиться у повідомленні.
Мовиться про такі потяги:
- №7601 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 19:55 та прибуває на кінцеву станцію о 22:29.
- №7602 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45.
- №7603 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 00:40 та прибуває на кінцеву станцію о 03:14.
- №7604 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34.
- №7605 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01.
- №7606 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.