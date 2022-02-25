Додаткові потяги курсуватимуть зі Львова до кордону Польщі

Укрзалізниця призначила додаткові потяги зі Львова до кордону Польщі. Наразі вони курсують щодня.

Потяги вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова. Рішення про додаткові потяги ухвалили на тлі суттєвого зростання пасажиропотоку у зазначеному напрямку.

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Укрзалізниця організовує додаткові потяги за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів,

– мовиться у повідомленні.

На час воєнного стану виїзд за межі України заборонений для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Мовиться про такі потяги:

№7601 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 19:55 та прибуває на кінцеву станцію о 22:29.

№7602 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45.

№7603 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 00:40 та прибуває на кінцеву станцію о 03:14.

№7604 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34.

№7605 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01.

№7606 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

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