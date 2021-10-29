У додатку Дія буде можливість реєструвати призовників, військовозобов'язаних та резервістів
Джерело:Міноборони
У Дії буде можливість реєструвати осіб щодо виконання військового обов'язку. У додатку буде інформація, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Реалізувати проєкт планують в 2022 – 2023 роках. Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран.
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Андрій Таран анонсував створення Military ID-документу замість паперового
Міністр оборони України Андрій Таран розповів, що наразі вже заклали засади цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку.
Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру – генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини,
– пояснив Таран.
Завдяки цій послузі, громадяни будуть отримувати всі дані про себе у Дії, не відвідуючи установу. Наприклад, зможуть онлайн:
- змінити реєстрацію місця проживання;
- або побачити інформацію про включення особи до реєстру;
- а також номер облікового запису у ньому тощо.
Міністр пояснив, що наразі розробляють спільний наказ Міноборони та Мінцифри. Окрім того, триває процес інтеграції з Державною міграційною службою, а далі планують співпрацювати з реєстрами інших держорганів.
Коротко про ситуацію щодо цифровізації військової сфери
- На початку вересня 2021 року в Міноборони анонсували, що у Дії дозволили змінити приписку до військкомату. Послуга діє в тестовому режимі у 7 містах України – Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі, Кривому Розі, а також у Києві.
- Люди з цих територій, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів можуть змінити реєстрацію місця проживання через додаток "Дія".
- Щоправда, нововведення доступне тільки для власників ID-карток. Електронна послуга "Є-реєстрація" працює у тестовому режимі.