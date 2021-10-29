У додатку Дія буде можливість реєструвати призовників, військовозобов'язаних та резервістів

У Дії буде можливість реєструвати осіб щодо виконання військового обов'язку. У додатку буде інформація, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Реалізувати проєкт планують в 2022 – 2023 роках. Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран.

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Андрій Таран анонсував створення Military ID-документу замість паперового

Міністр оборони України Андрій Таран розповів, що наразі вже заклали засади цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку.

Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру – генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини,

– пояснив Таран.

Завдяки цій послузі, громадяни будуть отримувати всі дані про себе у Дії, не відвідуючи установу. Наприклад, зможуть онлайн:

змінити реєстрацію місця проживання;

або побачити інформацію про включення особи до реєстру;

а також номер облікового запису у ньому тощо.

Міністр пояснив, що наразі розробляють спільний наказ Міноборони та Мінцифри. Окрім того, триває процес інтеграції з Державною міграційною службою, а далі планують співпрацювати з реєстрами інших держорганів.

Коротко про ситуацію щодо цифровізації військової сфери