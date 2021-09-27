У додатку Приват24 стався збій: в чому проблема
Джерело:фейсбук "Приватбанк"
У додатку Приват24 трапився збій. Користувачі скаржаться, що неможливо авторизуватись.
Відповідна проблема з'явилась орієнтовно о 14:30. Про це почали писати користувачі у коментарях під дописом на сторінці банку в фейсбуці.
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У додатку Приват24 трапився збій
Користувач запитав, чому не попередили про те, що додаток не працює.
Ми знаємо про складності авторизації в додаток Приват24 та вже займаємось вирішенням питання,
– відповіли у банку.
Там пояснили, що вже "лагодять" несправності. У банку також розповіли про збій:
- "це не заплановані технічні роботи, знаємо та вже виправляємо!"
- "наші колеги вже займаються рішенням збою авторизації в Приват24,незабаром все буде працювати в стандартному режимі".
Окрім цього, один з користувачів повідомив, що не тільки додаток не працює, а й Приват 24 теж.
Дякуємо за сигнал, вже працюємо над вирішенням питання,
– заявили в банку.
Однак не вказали, коли система повноцінно працюватиме.Зверніть увагу! "Приватбанк" націоналізували у грудні 2016 року. Причина – банк настільки великий, що від стану справ у ньому залежить вся фінансово-економічна ситуація в країні, а проблеми у банку були системні і накопичувалися роками.
Коротко про останні новини "Приватбанку"
- 24 вересня стало відомо, що у США продадуть нерухомість Коломойського. Згодом вилучені кошти підуть на погашення боргів. Адже Мін'юст звинуватив Коломойського в тому, що він придбав будинок в Далласі та ще 2 об'єкти в штатах Кентуккі і Огайо на кошти, виведені з "Приватбанку" в Україні.
- Високий суд Лондона відхилив позов братів Суркісів проти п'ятого президента України Петра Порошенка та ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.
- Високий суд Лондона дійшов до висновку, що під час націоналізації "Приватбанку" тодішні президент та голова НБУ діяли як державні посадовці, тому їх не мають права судити на території Великої Британії.