У додатку Приват24 стався збій: в чому проблема

У додатку Приват24 трапився збій. Користувачі скаржаться, що неможливо авторизуватись.

Відповідна проблема з'явилась орієнтовно о 14:30. Про це почали писати користувачі у коментарях під дописом на сторінці банку в фейсбуці.

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У додатку Приват24 трапився збій

Користувач запитав, чому не попередили про те, що додаток не працює.

Ми знаємо про складності авторизації в додаток Приват24 та вже займаємось вирішенням питання,

– відповіли у банку.

Там пояснили, що вже "лагодять" несправності. У банку також розповіли про збій:

"це не заплановані технічні роботи, знаємо та вже виправляємо!"

"наші колеги вже займаються рішенням збою авторизації в Приват24,незабаром все буде працювати в стандартному режимі".

Окрім цього, один з користувачів повідомив, що не тільки додаток не працює, а й Приват 24 теж.

Дякуємо за сигнал, вже працюємо над вирішенням питання,

– заявили в банку.

Однак не вказали, коли система повноцінно працюватиме.

Коротко про останні новини "Приватбанку"

24 вересня стало відомо, що у США продадуть нерухомість Коломойського. Згодом вилучені кошти підуть на погашення боргів. Адже Мін'юст звинуватив Коломойського в тому, що він придбав будинок в Далласі та ще 2 об'єкти в штатах Кентуккі і Огайо на кошти, виведені з "Приватбанку" в Україні.

Високий суд Лондона відхилив позов братів Суркісів проти п'ятого президента України Петра Порошенка та ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Високий суд Лондона дійшов до висновку, що під час націоналізації "Приватбанку" тодішні президент та голова НБУ діяли як державні посадовці, тому їх не мають права судити на території Великої Британії.

! "Приватбанк" націоналізували у грудні 2016 року. Причина – банк настільки великий, що від стану справ у ньому залежить вся фінансово-економічна ситуація в країні, а проблеми у банку були системні і накопичувалися роками.