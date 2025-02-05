В Україну з полону повернулися 150 захисників

Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 150 оборонців.

5 лютого Україна звільнила з російської неволі 150 своїх військовослужбовців. Серед них – воїни ВМС, яких полонили у Маріуполі та на Запоріжжі, Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський, передає 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського у телеграмі.

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Україна повертає своїх оборонців

Президент підкреслив, що звільнені з полону – з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну.

Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних,

– наголосив Зеленський.

Звільнені з полону оборонці / Фото телеграм-канал Зеленського

Глава держави подякував всім, хто працюваав заради повернення наших людей, зокрема ОАЕ.

Нагадаємо, що 15 січня Україні вдалося повернути з полону 25 людей. Повернення стало можливим завдяки Координаційному штабу, українським перемовникам та підтримці міжнародних партнерів. Серед тих, кого звільнили, – солдати, матроси, сержанти і один цивільний, захоплений на Київщині.

Наймолодшому, серед тих, кого врятували, всього 24 роки, водночас найстаршому – 60. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб зафіксовано туберкульоз, онкологію, гангрену.

Того дня додому повернули важкопораненого "азовця", який боронив "Азовсталь". У бійця важка форма відкритого туберкульозу. За словами Дениса Прокопенка, ще 849 бійців "Азову" чекають на визволення з російських тюрм.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що у 2025 році обміни полоненими між Україною та Росією мають стати систематичними, про це є попередня домовленість. Визначено пріоритети, кого повертатимуть найпершими.

У ГУР тим часом уточнили, що Україна розробила окремий формат для повернення важкопоранених військових з російського полону, що забезпечить швидше і результативніше вирішення цих питань.