Додому приходить пізно, – мер Львова чесно відповів, чим займається дружина Катерина

Дружина міського голови Львова Катерина Садова працює соціальною працівницею у центрі Unbroken і щодня супроводжує ветеранів на культурні та спортивні заходи. Вона допомагає тим, хто після поранення пересувається на колісних кріслах або милицях, відновити контакт із повсякденним життям.

Як розповів 24 Каналу міський голова Львова Андрій Садовий, дружина залучена до проєкту на чверть ставки, однак фактично проводить з ветеранами значно більше часу, ніж передбачає її офіційне навантаження.

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Що робить Катерина Садова в Unbroken?

З початку повномасштабного вторгнення Катерина Садова допомагала переселенцям адаптуватися у Львові. Згодом вона долучилася до команди реабілітаційного центру Unbroken, де працює з військовими, які зазнали поранень.

Наразі Катерина Садова організовує культурне дозвілля для ветеранів: від походів у театр і кіно до стрільби з лука та риболовлі. Серед її підопічних: і жінки, і чоловіки з травмами. За словами Андрія Садового, її робочий графік нерідко виявляється насиченішим, ніж у нього самого.

"Як правило, в неї це все після обіду, тому до хати вона приходить достатньо пізно. І деколи питання, хто пізніше приходить: я чи вона?" — зазначив міський голова Львова.

Не заради зарплати: чому Катерина Садова працює у центрі реабілітації?

Андрій Садовий пояснив, що дружина офіційно оформлена на чверть ставки, однак працює значно більше. Її рішення бути частиною реабілітації ветеранів він назвав виявом особистої відповідальності, а не пошуком заробітку.

Я не думаю, що мова йде про гроші. Вона там на 0,25 ставки, здається. Це виключно її посил, тому що це є важливо. І коли вона це робить, багато людей перестають "сачкувати" і роблять це також якісно,

— сказав Садовий.

Нагадаємо, центр Unbroken у Львові допомагає пораненим військовим проходити фізичну та психологічну реабілітацію.