Нахабно обнуляє всі обмеження, – ОП про новий договір Путіна та Кім Чен Ина

Владімір Путін та Кім Чен Ин підписали договір про стратегічне військове партнерство. Михайло Подоляк заявив, що цей документ нахабно обнуляє всі міжнародні обмеження проти КНДР.

Путін вперше за 24 роки відвідав КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином. Саме під час цієї поїздки диктатори підписали меморандум про поглиблення співпраці.

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КНДР та Росія уклали договір

За словами радника керівника Офісу президента, договорів між Росією і КНДР є "демонстративним пактом про спільне руйнування глобальних правил та організацію масових вбивств мирних жителів інших країн".

Це односторонній і нахабний обнуляючий удар по всьому пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР,

– написав Подоляк.

Він додав, що інструменти заборони взагалі не працюють і тому правил вже практично немає. Подоляк наголосив, що мовчання ООН та інших організацій, які повинні контролювати виконання санкцій, є надзвичайно красномовним.

Це виглядає вкрай красномовно, я б сказав "оглушливо голосно". Що далі? І що таке глобальне беззаконня? І що таке тепер "резолюція ООН"?

– підсумував радник керівника ОП.

Раніше також стало відомо, що Росія отримує від КНДР не лише балістичні ракети. Країна-агресорка гостро потребує звичайного озброєння, зокрема артилерійських снарядів.