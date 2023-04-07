У Раді пропонують розірвати договір оренди з УПЦ МП щодо Почаївської лаври

Верховна Рада зареєструвала проєкт звернення до уряду. В документі мовиться про розірвання з УПЦ МП оренди щодо споруд Почаївської Успенської лаври.

Народна депутатка Наталія Піпа виступила однією з ініціаторок звернення. Вона повідомила, на якому етапі процес.

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Що відомо про припинення договору з УПЦ МП щодо Лаври

...Гуманітарний комітет одноголосно підтримав мою постанову про розірвання договору з МП у Почаївській лаврі!

– написала Піпа.

Варто пояснити, що мовиться про проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Кабміну про розірвання з УПЦ МП договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври.

У документі зазначили, що Почаївська лавра:

є джерелом "руського міра" на території ставропігійного монастиря в Україні;

у юрисдикції Української Православної церкви московського патріархату стала "форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату".

Народні депутати України апелювали до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Він визначає, що:

культова будівля і майно у держвласності можуть передаватися у почергове користування двом або більше релігійним громадам за їх взаємною згодою;

без згоди – державний орган визначає порядок користування майном, уклавши з кожною громадою окремий договір.

Проте нардепи пригадали, що митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив своїм попам почергово проводити богослужіння.

Також депутати зазначили, що це рішення має значний суспільний запит, адже на сайті Офісу Президента збирають підписи з вимогою розірвати договір щодо Почаївської лаври та заборонити діяльність УПЦ МП.

Ба більше, Тернопільська ОВА вже зверталась до прем'єра, голів Верховної Ради, СБУ, Генпрокурора, щоб повернути споруди Почаївської лаври у державну власність та розслідувати діяльність священників УПЦ МП.

У Мінкульті пояснили ситуацію

У відповідь на запит Hromadske в Мінкульті розповіли, що оперативне управління Почаївською лаврою здійснює Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник. За його даними, у договорі від 2003 року мовиться про безплатне користування спорудами Почаївської лаври. Тобто це не договір оренди.

Згідно з законом про оренду державного та комунального майна від 2019 року, не можна передавати таке майно в безоплатне користування або позичку. Проте у законі не прописані конкретні дії щодо договорів безоплатного користування.

Так, договори безоплатного користування, укладені до введення у дію закону, зберігають свою чинність та продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який їх було укладено,

– заявили в Мінкульті.

Там також пояснили, що до складу пам'яток Лаври входять 6 об'єктів:

Успенський собор;

Троїцький собор;

Монастирські келії;

Архієрейський будинок;

дзвіниця;

надбрамний корпус.

За даними Мінкульту, інші споруди, якими користується релігійна організація Свято-Успенська Почаївська лавра УПЦ МП у Почаєві, не входять до складу заповідника.

Загалом до комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд.

Передача Почаївської лаври: що відомо