Договори Росії з бойовиками передбачають використання спільної військової інфраструктури й баз

Угоди Росії з псевдореспубліками дозволяють використовувати бази та військову інфраструктуру на територіях одне одного. Це роблять, щоб нібито охороняти кордони окупованих Донеччини та Луганщини.

У документах, які підписала окупаційна квазівлада з російськими загарбниками мовиться, що таких заходів вживають заради "безпеки та миру". Обидві сторони угоди мають право користуватися воєнною технікою та навіть будувати збройні бази.

До теми Путін доручив ввести війська на окупований Донбас – нібито для миру

Про що домовились окупанти

Також Росія зі своєю ж окупаційною владою домовилася підтримувати "територіальну цілісність". Згодом вони мають узгодити, де пролягатиме кордон між ними.

Крім цього, Росія охоронятиме кордони псевдореспублік начебто зі своїх "інтересів безпеки".

Путін визнав псевдореспубліки

У Москві президент Росії Володимир Путін 21 лютого скликав засідання Ради безпеки. Згодом він заявив, що визнав законними формування бойовиків на Донбасі. Рішення про це мають закріпити 22 лютого.

Путін погрожував Україні й сказав, що незабаром Росія покаже "справжню декомунізацію".

Країни Заходу одразу відреагували на такі дії агресора. Президент США Джо Байден заявив про додаткові санкції, а прем'єр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що Росія виходить з мінських угод.

Володимир Зеленський скликав Раду національної безпеки та оборони. Вона тепер працюватиме цілодобово.

Путін визнав псевдореспубліки: дивіться відео