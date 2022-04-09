Доказів злочину Росії у Краматорську більш ніж достатньо, – Лещенко розібрав брехню Кремля

Сергій Лещенко заявив, що Росія намагається всіма доступними методами перекласти відповідальність за обстріл вокзалу в Краматорську на Україну.

Держава-терорист вкидає через анонімні та пропагандистські канали різноманітні фейки. Про це журналіст повідомив на брифінгу 9 квітня, пише 24 канал.

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Насправді доказів того, що саме Росія стоїть за смертями у Краматорську більш ніж достатньо,

– сказав Сергій Лещенко.

Дані Міністерства оборони США

Офіційні органи, зокрема Пентагоном, інформує про те, що ракетний удар з комплексу "Точка-У" по залізничному вокзалу, внаслідок якого загинули понад 50 осіб, був здійснений саме російськими військовими.

На це вказують:

розвідувальні дані;

аерознімання, яке є у розпорядженні міністерства оборони США.

Пост Царьова про напад на залізницю

Журналіст зазначив, що одним із доказів також може слугувати і пост Олега Царьова, в якому прислужник Путіна вказував, що "максимум трьома точковими ударами по залізничних коліях можна паралізувати весь рух на багато місяців".

Фактично він не просто закликав, а оголошував наперед плани держави-агресора,

– пояснив представник ЗМІ.

Заява Росії про відсутність "Точки-У"

Сергій Лещенко наголосив, що доводить причетність Росії до нападу й заява країни-агресора про те, що у неї немає "Точки-У" на озброєнні.

Вона розбивається об попередні повідомлення, коли публікувалися ракетні пуски з "Точки-У" в ході спільних навчань із Білоруссю, що відбувалися у лютому 2022 року,

– сказав журналіст.

"Відповідно наявність цього озброєння ніким не заперечується, наявність планів бомбардувати залізничну інфраструктуру ніким не заперечується", – підсумував представник ЗМІ.

Раніше Сергій Лещенко надав інші докази причетності Росії до нападу на залізничний вокзал у Краматорську.

Брифінг Сергія Лещенка: дивіться відео