Документалка про дорослих: в Україні презентували серіал про незалежність

Нещодавно відбулася презентація масштабного документального проєкту Суспільного мовлення про те, як Україна стала незалежною 30 років тому. 24 канал відвідав прем'єру та ділиться враженнями від фільму про нашу історію.

Нещодавно ми відзначали 30-у річницю незалежності України. Це досить важлива подія для нашої країни, адже це певний період, за який можна переосмислити деякі речі та зрозуміти, куди ми взагалі рухаємось.

Яким був 1991-й Знаковий 1991 рік: чому розвалився Радянський Союз та як відродилася Україна

Фільм про умови проголошення незалежності

До ювілейної дати робилися підбірки всього того, що сталося за ці 30 років – від політичних змін до культурних феноменів. Але того в яких умовах проголошувалася наша незалежність, яку роль в цих подіях відіграли світові політики та чому гелікоптери літали над Верховною Радою – про це масова аудиторія не знає. День Незалежності – це головне державне свято, але як все це стало можливим – деякі питання досі залишаються відкритими.

Для того щоб самим зрозуміти, а що власне сталося 24 серпня 1991 року Суспільне замовило Esse Production House документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла".

Звідки виник вираз "імперія зла" Так назвав Радянський Союз президент США Рональд Рейган у своїй промові 8 березня 1983 року перед Національною Асоціацією Євангелістів у Орландо, штат Флорида. Тоді Рейган заявив, що краще померти вірячи в Бога, ніж в атеїстичному тоталітарному СРСР. Це був час найбільшої напруженості "холодної війни", і відтоді цей термін став асоціюватися з сутністю радянського режиму. Промова Рональда Рейгана про "імперію зла": дивіться відео

Головним натхненником створення цього 7-серійного документального фільму є історик, журналіст та ведучий Олександр Зінченко. Він вже тривалий час працює з різними форматами популяризації історії – одним з них є документалістика.

Автор сценарію фільму, історик та журналіст Олександр Зінченко / Фото Суспільне мовлення

Під час прем'єри проєкту в кінотеатрі "Жовтень" 27 серпня була присутня команда, яка зробила цей фільм, та почесні гості, які розповідали про свої рефлексії щодо подій 1991 року.

Свідки історичних подій

Так, серед гостей згадаймо телеведучого Миколу Вересня, який станом на серпень 1991 року був кореспондентом BBC. Також був Іван Заєць, який у статусі народного депутата Верховної Ради сприяв проголошенню незалежності України та був серед тих, хто вніс синьо-жовтий прапор до президії українського парламенту.

Іван Заєць / Фото Суспільне мовлення

Іван Заєць розповів про те, як синьо-жовтий прапор став символом незалежної України:

Перед показом фільму виголосив промову та представив команду головний редактор Суспільного телебачення НСТУ Юрій Макаров. Він сказав, що цей фільм є свідченням того, що якщо вкладати кошти у вартісні проєкти, то можуть вийти якісні речі. Інакше кажучи, не треба вимагати чогось без вкладення відповідних ресурсів.

Прем'єрний показ цієї історичної документалки на телебаченніЦе значний показник, і сподіваймося, що аудиторія Ютубу теж оцінить цю розповідь про те, як Україна проголосила свою незалежність 30 років тому. З часом всі серії будуть у вільному доступі.

Перша серія документального серіалу "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла":

В чому унікальність фільму

У першу чергу це свідчення десятків учасників подій з різних боків – комуністів, націоналістів, інтелігенції, іноземних журналістів.

Команда документального серіалу "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла"/ Фото Суспільне мовлення

Ми бачимо тут стереоскопічну картинку, коли одні й ті ж події описують очевидці по різні боки барикад. І багато в чому це унікальні свідчення.

Що відбувалося у Верховній Раді 24 серпня 1991 року

Під час показу була 6-а серія, яка розповідала про історичне засідання Верховної Ради 24 серпня 1991 року. Виникло враження, що ти сидиш у самій залі поруч із В'ячеславом Чорноволом та ходиш агітувати, щоб голосували за незалежність.

Не так часто в медіа можна побачити повністю те засідання, яке кардинальним чином змінило нашу історію. Є, звісно, стенограма у декілька сотень сторінок, але самі кадри змушують задуматися що те, що сталося, – його могло б не відбутися.

Тричі змінювалася атмосфера в залі Верховної Ради. І це все при тому, що в Леонідові Кравчуку, який тоді й очолював ВР УРСР, "волиняка переміг комуняку", тобто поточна ситуація змусила перелаштуватися, щоб утримати владу у своїх руках.

Карикатура Олега Смаля на Леоніда Кравчука / Фото Главком

Колапс і хаос Радянського Союзу

Нагадаймо історичний контекст подій серпня 1991 року. Радянський Союз, яким з 1985 року керує амбітний реформатор Михайло Горбачов. Останнього сприймають за свого лідери Заходу, хоча країна перебуває, як би сказали хіміки, на межі напіврозпаду.

Уривок з книги історика Сергія Плохія про розпад СРСР Незалежна Україна

Союзні республіки прагнуть позбутися влади Москви, економіка перебуває в кризі, західні лідери (прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, президент США Джордж Буш-старший) приїздять в УРСР і кажуть, що не треба відокремлюватися від СРСР.

І тут частина верхівки СРСР здійснює державний переворот у ніч з 18 на 19 серпня. Створюється Державний комітет з надзвичайних справ (російська назва ГКЧП, яка й увійшла в історію), на окремих територіях Радянського Союзу було введено надзвичайний стан.

Пресконференція членів ДКНС:

Втім, через те, що це був ще час відпусток, то мало хто розумів, що відбувається.

А радянська Україна, яка 16 липня 1990 року вже мала Декларацію про державний суверенітет, була напівшляху до незалежності. Поверталися імена репресованих письменників, істориків, громадських діячів, які тривалий час були під забороною. Відчувалося національне піднесення по всій республіці.

Володимир Філенко, Дмитро Понамарчук, Левко Лук'яненко, В’ячеслав Чорновіл, Володимир Яворівський, Іван Заєць під час пресконференції в Спілці письменників України 20 серпня 1991 року / Фото Історична правда

І за таких обставин відбувалося народження української держави.

Зрештою, зараз ми можемо осягнути масштабність тих подій, завдяки яким 30 років тому постала незалежна, вільна та демократична Україна. А після перегляду документального серіалу "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" це можливо зрозуміти більш комплексно.