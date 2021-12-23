Доля багато-багато разів втручалася у моє життя, – Байден про другий президентський термін

Джо Байден вкотре підтвердив, що балотуватиметься на посаду президента США у 2024 році. Політик наголосив, що дуже поважає долю.

Відповідаючи на питання журналіста, Байден підтвердив, що планує брати участь у майбутніх президентських виборах. Він також наголосив, що це залежатиме від його здоров'я.

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Я дуже поважаю долю. Доля багато-багато разів втручалася в моє життя. Якщо я буду при такому здоров'ї, як зараз – при доброму здоров'ї. балотуватимуся знову,

– наголосив Байден.

Журналіст у відповідь порівняв майбутні вибори з матчем-реваншем з боку Дональда Трампа. Байден погодився. Він зауважив, що це посилить перспективу його участі у виборах.

Рекордне падіння рейтингу

У жовтні 2021 року рейтинг Байдена на посаді президента рекордно знизився.

Тоді його діяльність позитивно оцінили лише 38% громадян.

Натомість 53% опитуваних висловили невдоволення через дії Байдена як лідера США.

Людей обурювало те, що Байден не виконав частину передвиборчих обіцянок. Також серед гострих тем була ситуація з мігрантами, події в Афганістані, недостатній рівень вакцинації населення та економічні проблеми.

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