"Запізно розповіла": у Сухопутних військах відреагували на заяву медикині про домагання

Раніше бойова медикиня заявляла про домагання з боку колеги. У Сухопутних військах відреагували на це.

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор'єва не залишила інцидент без уваги. За її словами, випадок дійсно "має ознаки сексуального домагання", проте її цікавить, чому військова розповіла про нього не одразу.

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За це передбачена адміністративна відповідальність

Григор’єву здивувала дата дзвінка військової, адже домагання відбулося ще 6 червня.

Вона також пояснила, що за сексуальні домагання в армії передбачена адміністративна відповідальність. Однак наразі в Україні немає жодного судового позову, який був доведений до кінця. Відповідно за цим фактом нікого не покарали.

Я бачила це відео, яке Оксана знімала приховано, і там є ознаки сексуального домагання. Чоловік відкрито сказав: "Має бути секс". І це тягне на адміністративне покарання,

– додала радниця.

Водночас, за її словами, кількість повідомлень про домагання в армії, які надійшли на гарячу лінію Сухопутних військ Міноборони настільки незначна, що їх можна порахувати на пальцях однієї руки.