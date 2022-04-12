Домівки 84 тисяч маріупольців повністю зруйновано: це 40% багатоповерхівок

За даними Маріупольської міськради, окупанти зруйнували 40% багатоповерхівок у місті, в яких жили 84 тисячі людей. Щоб відбудувати таку кількість житла необхідно щонайменше 2,3 мільярда доларів.

Загальна сума збитків Маріуполя через війну становить уже 12,5 мільярда доларів. Це лише попередні підрахунки, міськрада продовжує фіксувати руйнування у місті.

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Росія відповість за свої злочини

Мер Маріуполя Вадим Бойченко порівняв Росію з фашистською Німеччиною, яка під час нападу на СРСР здавалася непереможною, але потім усі злочинці були покарані. Так само, переконаний мер, буде і з Росією.

Єдина "спецоперація", яку успішно провів Путін – це спецоперація зі знищення Маріуполя та вбивства мирних жителів. Фашистська Німеччина в 1941 році здавалася непереможною. Але врешті-решт зло було покарано. Воєнні злочинці гнили в тюрмах або були ліквідовані. Десятки років німці платили репарації. Так буде і з росією. Вони заплатять за все,

– наголосив Байченко.

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