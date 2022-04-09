Домовилися про фінансову та військову допомогу, – Джонсон про зустріч із Зеленським

Президент Володимир Зеленський 9-го квітня прийняв у Києві прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Сторони обговорили фінансову та військову підтримку України.

Джонсон представив новий пакет допомоги

Глава британського уряду розповів про результати зустрічі у своєму твітері. Джонсон представив Зеленському новий пакет військової та фінансової допомоги Україні.

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За словами Джонсона, таким чином Британія засвідчує підтримку України у варварській війні, яку розв'язала Росія.

Сьогодні я зустрів свого друга президента Володимира Зеленського у Києві як знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії,

– йдеться у повідомленні Джонсона.

Зауважимо, що протягом двох днів Володимир Зеленський встиг прийняти:

канцлера Австрії Карла Негаммера;

прем'єра Словаччини Едуарда Геґера;

очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та главу зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

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