Домовилися уникати конфлікту: Байден і Сі Цзіньпін провели віртуальний саміт

Джо Байден і Сі Цзіньпін 16 листопада провели віртуальну зустріч на найвищому рівні. Глави США та Китаю обмінялися думками з питань двосторонніх відносин і проблем, що становлять спільний інтерес.

Перемовини тривали 3,5 години, розпочавшись о 03:46 (за Києвом) та завершившись о 07:26.

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Про що говорили під час зустрічі

Сі Цзіньпін закликав до мирного співіснування та співробітництва між двома державами.

Здорові та стабільні китайсько-американські відносини необхідні для підтримки мирної та стабільної міжнародної обстановки та ефективного реагування на глобальні виклики, включно зі зміною клімату та пандемією COVID-19,

– сказав глава Китаю.

Джо Байден заявив, що необхідно забезпечити, аби конкуренція не переросла у конфлікт.

Як я вже говорив раніше, мені здається, що наша відповідальність як лідерів Китаю та Сполучених Штатів полягає в тому, щоб конкуренція між нашими двома країнами не переросла у конфлікт, навмисний чи ненавмисний. Просто пряма конкуренція,

– зазначив президент США.

Окрім цього, очільник американської держави впевнено наголосив на відповідальності перед світом і підкреслив, що всі мають країни грати за одними й тими ж правилами.

Реакція світових ЗМІ на перемовини

Wall Street Journal

Це був перший саміт, але вже третя розмова двох лідерів. Вона пройшла на тлі "прагнення Сі Цзіньпіна розширити владу над густонаселеною країною світу". Сторони мали "скромні очікування" від діалогу, вони не розраховували на конкретні результати, окрім налагодження комунікації

Guardian

Розмова була найзмістовнішою за час взаємодії двох політиків. Сі Цзіньпін взяв примирливий тон у вступному слові, назвавши Джо Байдена "своїм старим другом".

Washington Post

Розмова пройшла на тлі "прірви, що зростає" між країнами. Джо Байден хотів би провести з Сі Цзіньпіном особисту зустріч, але той жодного разу не виїжджав із країни з початку пандемії.

Дві найбільших економіки світу – США та Китай, перебувають у жорсткій та інтенсивній конкуренції. Між країнами існують серйозні розбіжності у низці питань.