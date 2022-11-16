Трамп іде у президенти США: він подав заявку на висування

Дональд Трамп офіційно заявив, що боротиметься за пост президента США на виборах 2024 року від Республіканської партії. Відповідні документи вже подано.

Таку заяву зробив сам Трамп 15 листопада у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Його помічники відправили до Федеральної виборчої комісії всі необхідні документи.

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Трамп висунув себе у президенти

Щоб знову зробити Америку великою, я сьогодні ввечері (15 листопада – 24 канал) висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів,

– сказав Трамп.

Політик також пообіцяв реформувати виборчу систему США у разі своєї перемоги на виборах у 2024 році.

Зауважимо, що офіційне обрання кандидата від Республіканської партії відбудеться влітку 2023 року.

Конкурентами Трампа від Республіканської партії можуть стати губернатор Флориди Рон ДеСантіс і його колишній віцепрезидент Майк Пенс.

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Про бажання балотуватися казали раніше

Кілька тижнів тому розповідали про наміри як Трампа, так і Байдена балотуватися на пост президента. Тоді Трамп заявив, що прагне взяти участь у перегонах, а Байден озвучив наміри продовжити каденцію.

Що Трамп каже про Україну

США є надійним союзником України від початку повномасштабного вторгнення. Втім, Дональд Трамп закликав "подружитися" з Кремлем через ядерну зброю.

Трамп вважає, що Путін не наважився б напасти на Україну, якби він далі був лідером Сполучених Штатів.

Окрім цього, Трамп цинічно сказав, що війні можна було запобігти, якби Україна погодилася на ультиматуми Кремля.

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