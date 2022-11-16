Трамп іде у президенти США: він подав заявку на висування
Джерело:Reuters
Дональд Трамп офіційно заявив, що боротиметься за пост президента США на виборах 2024 року від Республіканської партії. Відповідні документи вже подано.
Таку заяву зробив сам Трамп 15 листопада у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Його помічники відправили до Федеральної виборчої комісії всі необхідні документи.
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Трамп висунув себе у президенти
Щоб знову зробити Америку великою, я сьогодні ввечері (15 листопада – 24 канал) висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів,
– сказав Трамп.
Політик також пообіцяв реформувати виборчу систему США у разі своєї перемоги на виборах у 2024 році.
Зауважимо, що офіційне обрання кандидата від Республіканської партії відбудеться влітку 2023 року.
Конкурентами Трампа від Республіканської партії можуть стати губернатор Флориди Рон ДеСантіс і його колишній віцепрезидент Майк Пенс.
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Про бажання балотуватися казали раніше
Кілька тижнів тому розповідали про наміри як Трампа, так і Байдена балотуватися на пост президента. Тоді Трамп заявив, що прагне взяти участь у перегонах, а Байден озвучив наміри продовжити каденцію.
Що Трамп каже про Україну
- США є надійним союзником України від початку повномасштабного вторгнення. Втім, Дональд Трамп закликав "подружитися" з Кремлем через ядерну зброю.
- Трамп вважає, що Путін не наважився б напасти на Україну, якби він далі був лідером Сполучених Штатів.
- Окрім цього, Трамп цинічно сказав, що війні можна було запобігти, якби Україна погодилася на ультиматуми Кремля.
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