Критикував Маска та називав Мішель Обаму "Майком": у ЗМІ з'явилися уривки з книги про Трампа

Президент США Дональд Трамп не лише критикує своїх ворогів. Він також може гостро висловитися і про своїх "друзів".

Зокрема, стало відомо, що Трамп критикував мільярдера Ілона Маска, якого особисто призначив головою Департаменту урядової ефективності у своїй адміністрації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Beast.

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Чому Трамп критикував Маска та як ставиться до Мішель Обами

У книзі про Дональда Трампа, автором якої є Майкл Волфф, сказано, що, коли Маск стрибав по сцені в чорній кепці та оголив живіт на мітингу теперішнього президента США в Пенсильванії, Трамп сказав: "Що в біса не так з цим хлопцем? І чому йому не підходить сорочка?".

У книзі "Все або нічого: як Трамп повернув Америку" Волфф також пише, що до свого яскравого виступу Маск ненавидів напарника Трампа Джей Ді Венса.

За словами автора, він "тинявся сам, лише з тонким шаром помічників або охорони", а тоді Маска запитали, чи не хоче він зустрітися з Венсом. Однак, він відповів, що не зацікавлений у зустрічі.

Окрім цього, Трамп також висміював вік Руперта Мердока, коли "вихвалявся", що медіамагнат дзвонить йому щодня. Розмовляючи зі своїми друзями президент США сказав, що 93-річний Мердок не пам'ятає, що дзвонив йому напередодні.

Також автор книги розповідає, що Трамп думав, що демократична партія замінить Джо Байдена "Майком" Обамою, ймовірно, маючи на увазі Мішель Обаму, коли президент вирішив "вийти з гонки" за Білий дім.

Люди називають її Майк, ти знаєш. Ти знаєш, чи не так? Вони думають, що вона виглядає досить мужньо. Ті дуже великі плечі. Що це? Це те, як люди називають її,

– цитує слова Трампа Волфф.

На додачу до цього, Трамп розкритикував і своїх адвокатів. Зазначимо, що після того, як його звинуватили у кримінальній справі, яка призвела до того, що він був засуджений за 34 кримінальні злочини за негласні виплати порнозірці Стормі Деніелс, президент США розізлився на своїх адвокатів, які не змогли йому допомогти.

Він також накинувся на адвоката Тодда Бланша, який тепер призначений заступником генерального прокурора і заявив, що не знає, чому платить йому. А також з різних причин критикував свою другу команду.

Однак, у коментарі виданню директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг сказав, що книга є неправдивою, а її автор страждає на "важкий і виснажливий синдром Трампа".