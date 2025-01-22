"Якщо Путін не погодиться на переговори": Трамп заявив, що допускає нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, введе нові санкції проти Росії. Це відбудеться в тому випадку, якщо російський диктатор Владімір Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Під час виступу у Білому домі Трамп також сказав, що скоро поговорить із Путіним та готовий зустрітися з ним у будь-який час. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також "Він руйнує Росію": Трамп закликав Путіна укласти угоду для закінчення війни в Україні

Що заявив Трамп про війну в Україні

Президент Сполучених Штатів зауважив, що український глава держави Володимир Зеленський прагне миру, однак, цього недостатньо.

Президент Зеленський хотів би миру, але для цього потрібні двоє,

– заявив Трамп, маючи на увазі Путіна.

Він також зазначив, що обговорював війну в Україні під час нещодавньої телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Раніше Трамп закликав Путіна укласти угоду для закінчення війни в Україні та заявив, що диктатор буквально руйнує Росію. Він також додав, що можливо Кремль перегляне свою позицію на тлі економічних проблем.

Окрім цього, Трамп також доручив спецпосланцю США Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів. Однак, наразі є великі сумніви щодо можливості виконання цього доручення.