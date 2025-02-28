Трамп хоче запровадити державну мову у США , – WSJ

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ, який зробить англійську мову державною у Сполучених Штатах. Таке може відбутися вперше за історію країни.

Метою надання англійській мові статусу державної, зокрема, є сприяння єдності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що передбачатиме указ про державну мову

За даними видання, проєкт указу передбачає, що надання англійській мові статусу державної підвищить ефективність роботи уряду та забезпечить громадянську активність.

Окрім цього, документ скасує зобов'язання федеральних відомств надавати мовну допомогу неангломовним громадянам. Однак, залишить за ними право надавати документи та послуги іншими мовами.

Зазначимо, що за свою майже 250-річну історію Сполучені Штати ніколи не мали державної мови на федеральному рівні. Водночас понад 30 штатів ухвалили закони, згідно з якими англійська вважається мовою штату.

Однак, у США розмовляють сотнями мов, що зумовлено довгою історією країни, яка приймала іммігрантів з усього світу. Втім, майже 80% американців говорять тільки англійською, а для отримання громадянства Сполучених Штатів необхідно скласти тест, який демонструє вміння читати, писати та розмовляти англійською мовою.