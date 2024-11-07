"Камбек століття і вирок Америці": чому Трамп переміг і що буде з Україною – огляд західних ЗМІ

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Дональд Трамп феєрично, у своєму агресивному стилі, повертається до Білого дому після 4-річної перерви. Це, до речі, перший подібний випадок за понад 100 років. А те, як 78-річний Трамп виграв на виборах 2024, буде описано в підручниках історії.

Дональд Трамп переміг Бушів, Клінтонів, Байденів, Обам і весь істеблішмент обох партій. Зараз Трамп сильніший, ніж будь-коли, має підтримку партії, майже повністю переробленої за його подобою. Водночас він не надто переймається поясненнями, як саме збирається виконати більшість із своїх масштабних обіцянок, починаючи від проведення найбільшої в історії депортації нелегальних мігрантів до припинення війни в Україні.

Схоже, він знову захоче зруйнувати спадщину своїх попередників, аби значно розширити президентську владу та змінити глобальну роль Америки. Що американські впливові видання пишуть про "камбек століття" – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Що означає перемога Трампа й республіканців у Конгресі та що тепер зміниться для України

Історичне повернення Трампа – "вирок американцям"

Американський журнал Time відразу помістив на обкладинку наступного випуску фото Трампа, назвавши його "вироком американському народу".

Як зазначають у Time, прийдешнє повернення Трампа в Білий дім показало політичну траєкторію, не схожу на жодну у 250-річній історії США.

Повернення Трампа відбулося невипадково. Створивши свій рух (MAGA – 24 Канал), що дав йому владу над Республіканською партією, Трамп поступово зруйнував багато усталених у країні норм, створивши когорту лакеїв, які втілюватимуть у життя його найавтократичніші пориви. Він нічого цього не приховував. Американський народ вирішив, що хоче саме цього,

– різко висловилися у Time.

У CNN також зазначають, що Трампу вдалося здійснити "найбільш знаковий камбек у політичній історії, який забезпечить йому величезну, руйнівну владу вдома та сколихне весь світ". Адже новий президентський мандат Трампа вже посилює страхи у всьому світі, "що він планує втілити в життя свою віру у те, що президенти мають майже необмежену владу".

Трампу – 78 років і він зараз є найстаршою людиною, обраною президентом, і кожен його вчинок і висловлювання на посаді головнокомандувача, швидше за все, буде ретельно вивчатися на предмет ознак вікового уповільнення або когнітивних проблем.

З огляду на екстремальний характер його передвиборчої кампанії, його обрання може також означати період національних і міжнародних потрясінь. Трамп пообіцяв використати свій другий термін для "відплати" своїм політичним супротивникам і вголос розмірковував про використання армії проти "ворога зсередини".

За кордоном союзники США готуються до повернення дикої непередбачуваності в американській зовнішній політиці, яку Трамп продемонстрував під час свого першого терміну. Існує також занепокоєння щодо його готовності забезпечити дотримання основоположного принципу НАТО – колективної оборони.

Трамп чітко дав зрозуміти, що перерозподілить функції уряду, щоб посилити президентську владу, послабити юридичну відповідальність і розширити свої можливості в обхід Конгресу. Призначення лояльних осіб, готових вийти за межі повноважень уряду для реалізації його планів, може стати ключем до його успіху у відновленні агресивного підходу, який він застосовував під час свого першого терміну.

Його відчуття незламності та ледь не божественного призначення, яке відчували його прихильники, лише зміцнилося, коли він уникнув кулі вбивці на мітингу в Пенсильванії, піднявся із закривавленим вухом і піднятим кулаком і закликав своїх прихильників "боротися, боротися, боротися".



Трамп із закривавленим обличчям підіймає кулак до натовпу в оточенні агентів Секретної служби на передвиборчому мітингу в Пенсильванії / Фото AP

Чого чекати від Трампа

Видання AXIOS назвало перемогу Трампа "великим червоним шоком", натякаючи на майже абсолютну перемогу республіканців на всіх фронтах.

Нова консервативна медіа-система, зосереджена на впливі Ілона Маска, посилить владу Трампа і перекроїть інформаційні війни в Америці. А спроби переслідувати його, швидше за все, припиняться.

Схоже, що Трамп задумав також знищити вплив традиційних ЗМІ, які його ніколи не любили. Він ненавидить своїх медіа-критиків і став свідком нової влади X та Ілона Маска, а також Джо Рогана та інших "друзів" зі світу подкастів.

Трамп вважає, що ослаблені медіа готові розвалитися. Тепер у нього є більша, потужніша альтернатива, яка допоможе замінити їх. Те, як Трамп переміг, багато говорить про те, як він буде керувати. Трамп буде Трампом. Він говорив і робив все, що хотів під час передвиборчої кампанії, і робитиме ще більше на посаді,

– припускають в AXIOS.

Водночас, якщо республіканці контролюватимуть обидві палати Конгресу, деякі з далекосяжних пропозицій Трампа можуть стати більш реалістичними. Але інші навряд чи пройдуть, зауважує The Washington Post.

Видання також наголошує, що Трамп став і першим республіканцем "за понад століття", кому вдалося повернути Білий дім після його втрати. WSJ також пояснює, що 47-й президент забезпечив собі перемогу, насамперед заручившись підтримкою в сільській місцевості Америки, як і під час його першої перемоги у 2016 році. Трамп також отримав потужну підтримку серед виборців із робітничого класу.

Опитування AP VoteCast показало, що він здобув підтримку 55% виборців без вищої освіти. Це більше, ніж аналогічний показник у 51% у 2020 році під час перегонів Трампа проти Байдена.

Після приведення до присяги 20 січня Трамп очолить уряд, який він назвав корумпованим і таким, що не заслуговує на довіру. Він успадкує розділену країну, яка все ще оговтується від наслідків глобальної пандемії, страждає від багаторічної інфляції та все більше замикається в племінній політиці,

– наголошують у WSJ.

Варто звернути увагу! Наступним віце-президентом стане 40-річний Джей Ді Венс. Молодший сенатор від штату Огайо продемонстрував талант у формулюванні постулатів трампізму, часто навіть із більшою дисциплінованістю, ніж сам Трамп. Також він відомий своєю агресивною критикою військової та фінансової допомоги Україні.



Не виключено, що саме він, імовірно, стане головним претендентом на президентство від Республіканської партії в майбутньому. Конституційне обмеження означає, що Трамп повинен буде залишити Білий дім через чотири роки.







Дональд Трамп повертається до влади, відкриваючи нову еру невизначеності / Заголовок The New York Times

Він зіграв на страхах іммігрантів та економічних проблемах, щоб перемогти віце-президента Камалу Гарріс. Його перемога ознаменувала прихід ізоляціонізму, стрімке підвищення тарифів і зведення рахунків,

– так на перемогу Трампа відреагували в The New York Times.

Трамп, Україна та завершення війни на умовах Росії

Протягом десятиліть після Рузвельта американська зовнішня політика працювала через альянси. На противагу цьому, "інстинкти Трампа змушують його ставитися до союзників як до лохів", яких треба розворушити, пишуть у The Economist.

Він любить повторювати, що він настільки непередбачуваний, що вороги Америки будуть занадто боязкими, щоб спробувати щось зробити.

Можливо, йому дійсно вдасться укласти угоду з Путіним щодо України, яка не закінчиться російськими танками в Києві. Він також може чинити тиск на Іран і стримувати Китай від використання військової сили для домінування в Азії. Але якщо погрози Трампа здаються пустослів'ям, то його непередбачуваність з такою ж ймовірністю може заохотити китайську і російську агресію.

На міжнародній арені Трамп, імовірно, знову перетворить Сполучені Штати на одне з найбільших джерел непередбачуваності у світі, вважають у CNN. Очікується, що мінлива зовнішня політика, яка відображає його вулканічний характер, ще більше підірве позицію Вашингтона як лідера західного демократичного світового порядку, заснованого на правилах.

Він пообіцяв закінчити війну в Україні невдовзі після приходу до влади. Його близькість до президента Росії Владіміра Путіна, якого він називав "генієм" під час передвиборчої кампанії, може призвести до того, що така політика затвердить незаконний і кривавий напад Кремля на суверенну демократичну державу. Така стратегія поставила б під сумнів відданість Америки до умиротворення іноземних диктаторів і традиційну підтримку територіальної цілісності своїх союзників у Європі та світі.

З переобранням Дональда Трампа Україні незабаром, імовірно, доведеться пристосовуватися до різкого зменшення підтримки з боку США, що може мати вирішальний вплив на війну з Росією.

За адміністрації Байдена США надали десятки мільярдів доларів допомоги Україні у вигляді зброї та фінансової підтримки. Схоже, що Байден планує продовжувати давати якомога більшу підтримку Києву до того, як Трамп вступить на посаду.

Протягом своєї передвиборчої кампанії обраний президент-республіканець та його партнер по виборчій кампанії Джей Ді Венс висловлювали сумніви щодо подальшої підтримки Києва з боку США, оскільки війна триває вже понад два з половиною роки після вторгнення російських військ. Ба більше, Трамп і Венс неодноразово натякали, що США можуть чинити тиск на Україну, щоб змусити її до непростого перемир'я з Росією.

Трамп дійсно казав, що виживання України важливе для США, але неодноразово критикував Зеленського, називаючи його "найбільшим продавцем" в історії. Ця позиція не може не викликати тривоги в Києві, що США на чолі з Трампом можуть наполягати на врегулюванні, вигідному для Росії.

Трамп неодноразово заявляв, що українсько-російська війна не почалася б, якби він був президентом. Він також пообіцяв закінчити війну, іноді навіть стверджуючи, що зупинить багаторічний конфлікт ще до того, як вступить на посаду. У липні він заявив, що може врегулювати конфлікт за один день.



Сполучені Штати зараз є найбільшим постачальником військової допомоги Україні / Інфографіка CNN

Тим часом, за інформацією The Wall Street Journal, "мирний план" Дональда Трампа начебто може передбачати:

Відмову України від вступу до НАТО на 20 років в обмін на зброю від США. В обмін на це США будуть продовжувати постачати ЗСУ зброю для стримування майбутнього російського нападу.

Замороження війни на поточній лінії фронту. Фактично ця пропозиція передбачає, що під контролем Росії залишаться близько 20% окупованих українських територій.

Створення демілітаризованої зони, проте план не визначає, хто контролюватиме цю зону.

Водночас "план" виключає участь американських військ у миротворчих силах.

Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але дуло пістолета буде європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай цим займуться поляки, німці, британці та французи,

– заявив співрозмовник WSJ на умовах анонімності.

Видання наголошує, що такий "мирний план" реалізувати складно, адже проти нього виступлять і країни НАТО, а український народ розцінюватиме поступки територіями як зраду і капітуляцію перед Москвою.

Важливо! Радник президента України Дмитро Литвин повідомив 24 Каналу, що "справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах, а російських вкидів завжди багато".

Водночас радник українського уряду, в коментарі FT, анонімно зізнався, що побоюється того, як Трамп "може підштовхнути весь світ до епохи хаосу".

Це може бути моментом істини для Європи, Великої Британії, щоб зробити крок вперед і бути дорослими в цій кімнаті. Але вони можуть не впоратися з цим завданням.

Старий порядок у новому світі

Окрім того, новообраний президент не змінив своєї думки про те, що американські союзники десятиліттями користувалися гарантіями безпеки США, і тому, ймовірно, чинитиме на них сильний тиск, щоб вони робили більше для забезпечення власних засобів оборони.

Очевидно, що невизначеність призведе до втрат для союзників Америки, особливо в Європі. Там побоюються, що не зможуть розраховувати на підтримку Трампа, коли їм загрожуватиме небезпека, тому вони вживатимуть заходів, щоб захистити себе. Як мінімум, союзникам Америки доведеться витрачати більше коштів на власну оборону. Якщо вони не зможуть зібрати достатньо звичайних озброєнь, щоб стримати агресора, деякі з них можуть піти за Британією і Францією і спробувати придбати ядерну зброю, припускають у The Economist.

Деякі експерти ставлять Трампу в заслугу те, що під час свого першого терміну він змусив країни НАТО посилити власний військовий потенціал.

Його перемогу, ймовірно, вітатиме Ізраїль, який продовжує свої війни проти ХАМАСу в Газі та проти "Хезболли" в Лівані, а також деякі країни Перської затоки, які погодилися з надзвичайно жорсткою позицією Трампа щодо Ірану під час його першого терміну.

Прихильники Трампа вважають, що він виправить те, що вони вважають слабкістю Америки за кордоном, особливо після хаотичного виведення американських військ з Афганістану під керівництвом Байдена.

Як пишуть у Financial Times, за кордоном торгові партнери та союзники США можуть очікувати, що Трамп запровадить високі тарифи в набагато ширших масштабах, ніж під час свого першого терміну, що може шокувати світову економіку і погіршити відносини з союзними урядами в Європі, Азії та Латинській Америці.

Частково глобальний вплив Америки був зумовлений силою власного прикладу та наслідування. У своїй внутрішній політиці та міжнародній поведінці її лідери пам'ятали про прецеденти, які вони створювали. Прикметним було не те, що вони іноді порушували правила, а те, наскільки вони їх дотримувалися.

За Трампа все буде навпаки. Його перемога надихне послідовників в інших країнах.

У Бразилії Жаїр Болсонару був обраний через два роки після перемоги Трампа у 2016 році.

У Франції Марін Ле Пен зараз здається більш вірогідним президентом у 2027 році.

Міжнародний рух націоналістичних популістів, який, здавалося, пішов на спад після 2020 року, відродиться. Якщо Трамп використає систему правосуддя проти своїх опонентів, як він обіцяв, – це стане небезпечним прикладом.

Знадобиться час, щоб повною мірою усвідомити значення перемоги Трампа. Америка залишається провідною державою. Попри зниження її політики та впливу, економіка США досі є найкращою у світі, принаймні, поки що. Вона домінує у сфері штучного інтелекту. Америка багата, а її збройні сили не мають собі рівних, навіть якщо армія Китаю потроху наздоганяє її.