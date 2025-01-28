Трамп підпише указ про "Залізний купол" для США, – глава Пентагону

Найближчим часом президент США Дональд Трамп планує підписати укази, що стосуватимуться оборонної сфери. Зокрема, указ про "Залізний купол" для Сполучених Штатів.

За словами міністра оборони США Піта Гегсета, підписання нових указів Трампом "відбувається швидко". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Що відомо про нові укази Трампа

У виданні зазначають, що з моменту вступу на посаду президент США Дональд Трамп підписав велику кількість указів.

На підході ще кілька виконавчих указів, які ми повністю підтримуємо. Про усунення DEI (політики різноманіття, рівноправності та інклюзивності – 24 Канал) у Пентагоні, про відновлення військовослужбовців, які були витіснені через мандати COVID, про "Залізний купол",

– каже Гегсет.

Варто зазначити, що "Залізний купол" є ізраїльською системою протиракетної оборони. Вона призначена для знищення некерованих тактичних ракет або ракет реактивних систем залпового вогню. Окрім цього, такі системи можуть збивати літаки на висоті до 10 кілометрів.

Зауважимо, що Трамп також планує поновити військовослужбовців, яких було звільнено з армії через відмову вакцинуватися від COVID-19. Окрім цього, президент Сполучених Штатів прагне заборонити службу в армії для трансгендерів.