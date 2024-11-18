Трамп хоче оголосити надзвичайний стан у США: яка причина

Новообраний президент Дональд Трамп після вступу на посаду планує оголосити надзвичайний стан у США. Це йому потрібно для масової депортації нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Newsweek. Свої наміри республіканець також підтвердив у соцмережі Truth Social.

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Спочатку про можливе рішення Трампа ввести надзвичайний стан у США, щоб депортувати нелегальних мігрантів, написав у Truth Social протрампівський активіст Том Фіттон, посилаючись на власні джерела.

Пізніше новообраний президент США відповів на його публікацію, написавши, що це: "Правда!!!". Таким чином він підтвердив правдивість заяв Фіттона.

Республіканець також хоче залучити використання військових ресурсів для здійснення депортації іноземних злочинців, які незаконно в’їхали в країну.

Речниця Дональда Трампа Керолайн Лівітт сказала журналістам, що новообраний президент спрямує всі федеральні та державні повноваження, необхідні для започаткування "найбільшої операції з депортації нелегальних злочинців, торговців наркотиками та торговців людьми в історії Америки".

Американський народ переобрав президента Трампа з приголомшливою перевагою, давши йому мандат виконати обіцянки, які він дав під час кампанії, як-от депортація злочинців-мігрантів і відновлення нашої економічної величі. Він їх виконає,

– сказала вона.

Раніше Трамп попередив, що залучить Національну гвардію, а також урядові установи для реалізації запропонованої ним політики депортації. Однак існують питання щодо правових обмежень участі військових у внутрішніх правоохоронних органах.

Окрім того, республіканець заявляв, що використовуватиме Закон про чужоземних ворогів 1798 року, який уповноважує президента депортувати іноземних громадян, які вважаються ворожими до Сполучених Штатів, щоб прискорити висилання відомих членів банд чи картелів.