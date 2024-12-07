Україна озвучила ключовий меседж: як команда Трампа може діяти найближчим часом

Ключовий меседж, з яким Україна виступає на американському напрямку – мир через силу. Його Дональд Трамп перейняв, але поки не буде спішити його втілювати, а тим паче розробляти чіткий план через невигідність.

Команда майбутнього президента може говорити дивні речі та абсурдні заяви, але все для того, щоб проаналізувати реакцію та протестувати свої ідеї. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що українська дипломатія зараз має дуже важливе наступне завдання.

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Як команда Трампа може діяти найближчим часом

За словами політолога, українські дипломати мають успіхи – Трамп вже перейняв меседж щодо миру через силу. Ймовірно, що він з'явився під час консультації з республіканцями ще до того, як Трамп виграв вибори у США.

Тепер важливо, щоб це "через силу" знайшло свої інструменти. Навколо цього зараз і тривають усі ключові дебати.

Саакян зауважив, що секрет "мирного плану" Трампа є в тому, що він відсутній як явище. Ба більше, загалом майбутній президент, найімовірніше, не має плану, який має початок, чіткі пункти та завершення.

Його і не буде впродовж всієї каденції Трампа, принаймні до завершення російсько-української війни. На мою думку, команді Трампа вигідніше тримати стратегічну невизначеність, кидати окремі компоненти плану, тестувати, дивитись на реакцію всередині та назовні. Весь час збирати кубики в нові конструкції,

– пояснив політолог.

У такий спосіб майбутня адміністрація США буде нав'язувати свою волю Росії та навіть Україні. Якщо команда Трампа покладе твердий план на стіл, його одразу "розгромлять" і США втратять лідерство.

Найближчі місяці нас чекає низка дуже валідольних заяв. Будуть абсолютно жахливі різні ідеї озвучувати спікери. Будуть звучати неприйнятні речі,

– наголосив Саакян.

Політолог зауважив, що зараз дивитись на заяви від команди Трампа не варто, а вже звернути увагу на те, що залишиться на "фінішній прямій" в січні. Тоді все може бути кардинально по-іншому.

Цікаво! Політтехнолог Михайло Шейтельман звернув на позитивні слова спецпосланця в питаннях України та Росії Кіта Келлога, який прокоментував рішення адміністрації Байдена щодо військової допомоги Україні, вважаючи це корисним для обраного президента, оскільки це надає йому важелі для прийняття рішень.

Найголовнішим завданням України зараз є довести Трампу, чому допомагати Україні є вигідніше, ніж намагатись домовитись з Росією. Це розмова, починаючи від ресурсів нашої країни, армії, завершуючи європейською безпекою. Аргументи мають починатись не з "дайте", а "візьміть". Крім того, аргументи повинні бути раціональними.

З трампістами потрібно говорити мовою інтересів та жорсткими конструкціями. Можна казати про цінності та співчуття, але це буде неефективно,

– додав Саакян.

Нагадаймо, що нещодавно українська делегація, зокрема Юлія Свириденко та Андрій Єрмак, відвідала США. Вона провели зустрічі у Вашингтоні, Нью-Йорку і Флориді з головними політиками, обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом та бізнесменами. Метою візиту було налагодження відносин із майбутньою адміністрацією США та отримання підтримки для України.