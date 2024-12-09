Трамп заявив, що вперше поспілкувався із Сі Цзіньпіном після виборів

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що вперше після виборів провів розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це стало першим свідченням прямого контакту між політиками після перемоги Трампа на виборах у листопаді.

Дональд Трамп розповів, що спілкувався із Сі ще минулого тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Про що Трамп розмовляв із Сі

Востаннє політики особисто зустрічалися в червні 2019 року на саміті "Групи двадцяти" в Японії. Нещодавно Трамп заявив, що провів розмову із Сі Цзіньпіном, але не уточнив про що саме розмовляв з китайським лідером.

У мене була угода з президентом Сі, з яким я дуже добре ладнав,

– повідомив Трамп, маючи на увазі попередні переговори щодо обмеження надходження фентанілу в Сполучені Штати.

За даними Bloomberg, поведінка та заяви Трампа дають зрозуміти, що "між Пекіном і табором Трампа відновилися контакти на найвищому рівні".

Варто зазначити, що розмова новообраного президента США із Сі відбулася після спілкування Трампа з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум, які є провідними торгівельними партнерами Вашингтона.

Раніше Трамп погрожував запровадити мита у відповідь на нелегальну імміграцію та торгівлю наркотиками, зокрема фентанілом.