Трамп "вразив" відповіддю, що таке жінка

Американського лідера спитали, чим на його думку, є жінка. Дональд Трамп дав несподівану відповідь.

На публічному заході в п'ятницю, 28 березня, президент Дональд Трамп дав чотири відповіді на запитання журналіста, який попросив його визначити, що таке жінка — питання, яке набуло політичного забарвлення на тлі спроб республіканських штатів юридично визначити стать за народженням і обмежити права трансгендерних людей, передає 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Що Трамп думає про жінок

У Трампа попросили дати визначення "жінці", після того, як він похвалив жінок, яких призначив на посади.

Спочатку Трамп відповів: "Жінка — це та, хто може народити дитину за певних обставин". Потім він додав: "Жінка — це людина, яка набагато розумніша за чоловіка, як я завжди вважав", викликавши сміх у залі.

Після цього він сказав: "Жінка – це людина, яка не дає чоловікові навіть шансу на успіх", а завершив на серйозній ноті: "Жінка — це людина, яка в багатьох випадках зазнавала поганого ставлення", маючи на увазі участь трансгендерних жінок у жіночому спорті. Трамп назвав це явище "образливим" і "дуже несправедливим".

Його коментарі відповідають виконавчим розпорядженням, згідно з якими заборонено федеральне фінансування для шкіл, що дозволяють трансгендерним жінкам змагатися в жіночих категоріях. Інші нещодавні політики його адміністрації обмежують зміну гендерного маркера в паспортах, забороняють трансгендерним жінкам перебувати у федеральних жіночих в'язницях і припиняють федеральне фінансування гендерно-афірмативної допомоги для неповнолітніх.