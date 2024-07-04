КНДР хоче бачити Трампа в Білому Домі: чим його політика вигідна Пхеньяну

У США триває виборчий період на посаду президента. Для Північної Кореї Дональд Трамп є вигідним кандидатом, його позиція щодо союзів зручна для КНДР.

Трамп часто повідомляв, що він не вбачає важливості у розміщенні американських військ у Південній Кореї, саме тому його роль на посаді президента США є важливою для КНДР. Таку думку 24 Каналу висловила колишня аналітикиня ЦРУ з питань КНДР Сью Мі Террі, зауваживши, що для Владіміра Путіна Трамп є також вигідним.

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Чому КНДР хоче бачити Трампа президентом

За словами Террі, і Путін, і Кім Чен Ин хочуть, аби Трамп став наступним президентом США. З погляду Північної Кореї, він є кращим кандидатом на цю посаду, ніж Джо Байден. Кім Чен Ин принаймні тричі сідав з ним за стіл переговорів.

Трамп ставить під сумнів Альянс США та Південної Кореї, не розуміє, для чого американські війська перебувають в цій країні. Для нього це занадто дорого, він не є великим шанувальником подібних союзів.

Тому для Північної Кореї краще, аби був Трамп,

– зауважила колишня аналітикиня ЦРУ з питань КНДР.

Вона додала, що Трамп понад 120 разів з моменту свого інтерв'ю для журналу Playboy говорив про свій сумнів щодо розміщення військ США у Південній Кореї. Російському диктатору теж вигідний прихід Трампа, адже він неодноразово хвалив його, як сильного лідера.

Це викликає занепокоєння,

– зауважила Террі.