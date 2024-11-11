Одна з найрішучіших прихильниць: кому Трамп запропонував представляти Штати в ООН

Новообраний президент Дональд Трамп запропонував посаду постійного представника США в ООН конгресвумен від Республіканської партії Еліс Стефанік. Наразі вона є головою фракції Республіканської партії у Палаті представників.

Впродовж багатьох років конгресвумен із Нью-Йорка була "однією з найрішучіших" прихильниць Трампа в Конгресі США, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про Еліс Стефанік

Еліс Стефанік є членом Комітету збройних сил і Постійного спеціального комітету Палати представників з розвідки. Окрім цього, конгресвумен також є одним із головних збирачів коштів для Республіканської партії.

Стефанік була прихильницею Трампа під час слухань щодо імпічменту у 2019 році та підтримувала його після поразки на виборах президента у 2020 році. А також була серед тих, хто виступав проти затвердження перемоги Джо Байдена в Палаті представників та просувала неправдиві заяви Трампа про фальсифікації виборів.

З 2021 року посаду постійного представника США при ООН займає Лінда Томас-Грінфілд. Саме вона представляє США на засіданнях Ради Безпеки та на пленарних засіданнях Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше Дональд Трамп заявив, що екскандидатка в президентки від республіканської партії Ніккі Гейлі та колишній держсекретар Майк Помпео не увійдуть до його адміністрації. Варто зазначити, що вони обоє займають проукраїнську позицію.