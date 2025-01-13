"У цьому є щось особливе": політик із США пояснив заяви Трампа про Гренландію та Канаду

Дональд Трамп висловив бажання приєднати Гренландію та Канаду до США. Ймовірно, що ці слова є справжнім бажанням майбутнього президента США.

Таку думку 24 Каналу висловив громадський та політичний діяч з США Юрій Рашкін, зауваживши, що використання ресурсів Гренландії можна обговорити демократичнішим шляхом. Тим часом Канада в складі США буде лише зайвою.

Дивіться також Неприємні для України: чи можуть Росія та США укласти таємні домовленості

Що означають заяви Трампа про Гренландію та Канаду

На думку громадського та політичного діяча з США, слова Трампа справді є його бажанням, можливо, через імперські амбіції або причини, пов'язані зі спадком. Тим часом більшість американців не розуміють, для чого їхній країні більше територій.

Гренландія має розмір штату Массачусетс, це велика територія. Можливо ці землі потрібні Ілону Маску чи іншим людям. Ймовірно, що Гренландія цінна,

– зауважив Рашкін.

Водночас Гренландія є автономною країною в складі Данії. Тому команда майбутнього президента могла б працювати саме з нею шляхом перемовин для якихось цілей.

Тим часом Трамп також хоче приєднати до США Канаду, але, наприклад, не Мексику. Громадський та політичний діяч зазначив, що у цьому є щось особливе.

Як же тоді Мексика? Здається, що Мексика була б зацікавлена, щоб бути частиною США, на відміну від Канади. Крім того, незрозуміло, якби Канада приєдналась до США, чи було б вона одним штатом, чи штатами стануть провінції з 2 сенаторами? Це несправедливо,

– сказав він.

Ба більше, Канада ліберальніша, ніж США, та схожа на європейську країну. Американський політикум у разі приєднання Канади стане лівоцентричним, адже в США проживає приблизно 40 мільйонів людей зі своїми виборцями.

З політичного огляду приєднання Канади немає сенсу,

– наголосив Рашкін.

Він підсумував, що в будь-якому випадку, подібні заяви Трампа свідчать про великий "апетит". Інші країни повинні знайти спосіб, щоб "захистити" себе, адже майбутній президент США перебудовує світ моралі у світ сили.

Цікаво, що політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко висловив думку про те, що заяви Трампа про приєднання інших країн до США підкреслюють його роль "бедбоя". Він та його команда демонструють, що вони не будуть діяти як адміністрація Джо Байдена, тому далі може бути ще цікавіше.