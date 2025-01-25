Трамп підтвердив, що США призупинили надання допомоги іншим країнам

У світі вже впродовж кількох днів обговорювали інформацію, про те, що США припинили постачання допомоги іноземним країнам. Наразі це підтвердив і президент Дональд Трамп.

Про це американський лідер заявив під час свого першого візиту після переобрання у Лас-Вегас у штат Невада, де він, як очікувалося, зачепив тему "податків на чайові", повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveNOW from FOX.

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Що заявив Трамп

Західні ЗМІ повідомляли, що Держдеп США призупинив майже всі програми фінансової допомоги іншим країнам впродовж щонайменше 90 днів. У суботу, 25 січня, Дональд Трамп підтвердив, що заморозив надання Вашингтоном підтримки іноземним державам.

Ми хочемо знизити ціни. Я заморозив прийом на роботу співробітників до федеральних органів влади. Я заморозив іноземну допомогу,

– заявив президент США.

За даними CNN, іноземна допомога була об'єктом гніву з боку республіканців у Конгресі та посадових осіб адміністрації Трампа. Обіцянки щодо зниження податків та цін були однією з найбільших економічних причин, чому деякі громади проголосували за республіканця.

До слова, незадовго до цього Володимир Зеленський відреагував на новини про рішення Держдепу США заморозити всю іноземну допомогу. Президент запевнив, що американська військова допомога для України не припинена.