Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила "слуга народу" Ірина Верещук. Нардепка сподівається, що обговорять ситуацію з безпекою на тимчасово окупованих територіях.

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Бо через кілька днів будуть вибори до держдуми Росії. І це – важливе питання. Бо є паспортизація. І є, як я тепер чую, ледь не насильницьке звезення громадян України до Росії,
– сказала вона.

За її словами, у цьому контексті РНБО має ухвалити рішення:

  • як діяти;
  • до кого звертатися;
  • які санкції просити запровадити;
  • які обмеження ввести самим.

"Жодних санкцій щодо людей, громадян України, які вимушені залишатися на тимчасово окупованих територіях Донбасу, не буде", – додали Ірина Верещук.

Попередні засідання РНБО: що відомо

  • РНБО 18 червня впровадила персональні санкції проти оліграхів Павла Фукса та Дмитра Фірташа. Тоді й затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
  • Після цього засідання відбулося 23 червня, приводом стала загроза поширення штаму Дельта.
  • Рада національної безпеки й оборони зібралася у п'ятницю, 16 липня. Обговорили питання санкційної політики, створення системи моніторингу за олігархами та посилення карантину.