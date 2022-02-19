На Донбасі вже 2 військових загинули, а ще 4 – зазнали поранення

На Донбасі 19 лютого окупанти продовжують нечувано зривати "тишу". Вже 2 українських військових загинули, а ще 4 – зазнали поранення.

Станом на 17:00 бойовики аж 70 разів порушили мирні домовленості. Ба більше, 60 разів в хід йшла заборонена "Мінськом" зброя.

Важливо Російські найманці вбили українського військового

Ніде не було спокійно

Окупанти відкривали вогонь фактично біля кожного населеного пункту на фронті. Зокрема, біля Водяного, Широкиного, Нью-Йорка, Новогнатівки, Світлодарська, Травневого, Лобачового, Південного, Новозванівки.

Застосовували артилерію, міномети, гранатомети. На Донеччині запускали безпілотник типу "Орлан-10".

Важливо, що в ООС контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози російських найманців.

Що відомо про загиблих й поранених

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень, несумісних з життям. Ще четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості. Їх госпіталізували.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих,

– наголосили у штабі.

Одного з військових окупанти вбили близько 7:00 біля селища Миронівське. Загиблим виявився розвідник, капітан Антон Сидоров. До речі, президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції зауважив, що в Сидорова залишилось троє маленьких доньок.

Загострення на Донбасі: головне

Останні дні окупанти особливо активізувались на Донбасі. Вони не зважають на жодні домовленості та зухвало зривають "тишу".

Лише 17 лютого бойовики відкривали вогонь 60 разів, а 18 лютого – аж 66. Бойовики гатять навіть по цивільних об'єктах.

Росія намагається звинуватити у провокаціях Україну. Натомість міжнародна спільнота закликає державу агресорку припинити обстріли та провокації.

На окупованих територіях 18 лютого оголосили масову "евакуацію" населення. Людей вивозять у Ростовську область.

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