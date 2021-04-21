На Донбасі від вибуху гранати загинула дівчинка, – ОБСЄ

У Сніжному, що на Донеччині, 20 квітня від вибуху гранати загинула 2-річна дитина. Трагедію міг спричинити батько дитини, який, за попередніми даними, активував гранату.

Деталі трагедії

За даними місії ОБСЄ, маленька дівчинка отримала поранення ще 8 лютого. Після цього її госпіталізували в лікарню Донецька з ранами голови.

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Мати дівчинки розповіла спостерігачам, що почула вибух увечері 8 лютого. Вона якраз збиралася увійти в кімнату, де спали її 2 дочки. Як сказала жінка, ручну гранату активував її чоловік.

Лікарі тривалий час боролися за життя дитини. Малеча перенесла операцію, але все марно. На жаль, 20 квітня її життя обірвалося.

Підсумки 19 квітня на Донбасі

Протягом 19 квітня місія зафіксувала 138 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та ще 27 – у Луганській.

режиму припинення вогню в Донецькій області та ще 27 – у Луганській. Також проросійські бойовики продовжують блокувати роботу спостережної місії ОБСЄ та обстрілюють їхні безпілотники. Факт обстрілу БПЛА зафіксували біля Красногорівки, Ясного, Сигнального та Петрівського.

та обстрілюють їхні безпілотники. Факт обстрілу БПЛА зафіксували біля Красногорівки, Ясного, Сигнального та Петрівського. СММ продовжувала спостерігати за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на 4 КПВВ, а також на відповідних блокпостах збройних формувань у Донецькій і Луганській областях. Свободу пересування Місії й далі обмежували.