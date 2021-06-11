На Донбасі бойовик ліквідував співслужбовців і застрелився сам, – розвідка

На Донбасі проросійський бойовик у стані алкогольного сп'яніння розстріляв своїх співслужбовців і наклав на себе руки. Інцидент стався неподалік населеного пункту Голубівське.
Зазначається, що окупанти, намагаючись приховати низьки рівень дисципліни у своїх лавах, поширюють фейки про порушення українськими воїнами режиму припинення вогню.
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П'яний бойовик розстріляв співслужбовців
За даними розвідки, на одній з позицій найманців Росії поблизу Голубівського під час розпивання алкогольних напоїв бойовики влаштували бійку, яка переросла у стрілянину.
Один з окупантів взяв у руки вогневальну зброю та відкрив вогонь по своїх співслужбовцях і наніс їм поранення несумісні з життям. Після усвідомлення своїх дій – вчинив самогубство.
Окупанти поширюють фейки
У ОТГ "Північ" зазначають, що російські найманці намагаються звинуватити Збройні сили України, видаючи зазначений випадок за бойові втрати і порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ.
Наразі достеменно невідомо, скількох співслужбовців ліквідував п'яний бойовик. Однак окупанти поширюють інформацію про те, що їхня кількість зменшилась на 5 одиниць особового складу.
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