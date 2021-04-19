На Донбасі бойовик вистрілив у 15-річну дівчину та хотів втекти, – розвідка

Однак російські найманці затримали його біля населеного пункту Щастя. Про це свідчить перехоплена розмова бойовиків.

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Російські ЗМІ отримали сигнал

Крім того, розвідка попередила, що деякі російські ЗМІ вже отримали вказівку від ФСБ готувати та поширювати фейкові новини. У них наказали писати нібито про причетність до цього злочину військовослужбовців Збройних Сил України.

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