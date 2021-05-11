На Донбасі бойовики наїхали на свою ж міну

Проросійські бойовики 11 травня наїхали на свою ж міну на території тимчасово окупованого Донбасу. Вибух повністю знищив автомобіль з окупантами.
Джерело:10 гірсько-штурмова бригада
Деталі інциденту з бойовиками
Подія трапилася близько 13 години неподалік селища Бетманове. Російські найманці, ймовірно, були п'яні.
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З нагоди святкування чергового дня недореспубліки, пересуваючись на автомобілі УАЗ-452, бойовики наїхали на свою ж протитанкову міну ТМ-62. Внаслідок потужного вибуху УАЗ знищений,
– розповіли у бригаді.
Наразі невідомо скільки саме бойовиків загинули.
"Чекаємо чергових безглуздих звинувачень ЗС України з метою приховати власну недолугість та відсутність контролю за особовим складом горе-командирами нарядної міліції уявної республіки", – наголосили у бригаді.
Там додали, що Збройні сили України впевнено дотримуються режиму припинення вогню.Зверніть увагу! За добу 10 травня проросійські бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим тиші. Вони стріляли неподалік Троїцького, Опитного, Старогнатівки, Авдіївки, Південного та Водяного. На щастя, ніхто з наших захисників не загинув.