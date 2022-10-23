Окупанти будують "лінію Вагнера" на Донбасі: у розвідці розповіли, як це вплине на контрнаступ

Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ на Донбасі. Тож вони все більше уваги приділяють захисту, зокрема "лінії Вагнера", яку ініціював Прігожин.

Як зазначають у розвідці Британії, окупанти роблять усе можливе для того, щоб звести ефективну лінію захисту. Одне з рішень, яке мало б цьому посприяти, – побудова "лінії Вагнера".

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Окупанти готуються до наступу танками

У відомстві нагадали, що ще 19 жовтня Євгєній Прігожин оголосив про побудову укріпленої "лінії Вагнера". Вона буцімто має запобігти просуванню захисників України на Луганщині. Ба більше, він навіть продемонстрував карту, на якій показав, яким має бути масштаб цього проєкту. На зображенні видно ділянку протитанкової оборони, а також системи окопів. Їх вороги облаштували на південний схід від Кремінної, що на Луганщині.

Аналітики з розвідки висловили припущення. Вони вважають, що якщо дійсно плани Прігожина настільки масштабні, то вони стосуватимуться також річки Сіверський Донець. Мовляв, її окупанти можуть інтегрувати у зону оборони.



Такий має вигляд план "лінії Вагнера" / Інфографіка з росЗМІ

Сам проєкт Прігожина свідчить лише про одне: ворог готується до глибокої оборони на лінії фронту. І робить він це для того, щоб унеможливити стрімкий контрнаступ ЗСУ.

Прігожин сіє розбіжності всередині Кремля

Слід розуміти, що Прігожин з тих, хто підтримує ведення війни до перемоги Росії. Тож він продовжує критикувати бюрократичну машину, яка гальмує розширення "лінії Вагнера". Натомість чиновники у Кремлі не готові до цього, адже знають, яку ціну доведеться заплатити за те, чого вони не досягнуть.

Водночас "кухаря Путіна" активно підтримує націоналістична спільнота. Зокрема його дії, пов'язані з "лінією Вагнера". Адже оборонні споруди з'явилися не лише на Донбасі, а й у Бєлгородській області. Тій самій, в якій щоденно щось відбувається.

Тож в Інституті з вивчення війни не виключають, що своїми діями Прігожин намагається заручитися підтримкою радикалів. Цим самим він підриватиме авторитет Кремля, який намагається зберігати свої обмежені рамки війни.

Нагадаємо, що напередодні у мережі опублікували супутникові знімки. На них можна побачити зведення укріплення. Як зазначають аналітики, "лінія Вагнера" вже розтягнулася на два кілометри. Складається вона з чотирьох рядів протитанкових пірамід. А загальна довжина цієї оборонної споруди може сягати 217 кілометрів.

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